Кухонні плити більше не в моді: їх витісняють невидимі аналоги, що створюють "магію" на кухні

У нових моделей ціла низка переваг

Індукційні плити, які довгий час вважалися найстильнішим і найпрактичнішим рішенням для сучасної кухні, поступово йдуть у минуле. У 2026 році тренди завойовують ще прогресивніші технології.

Про це пише Ok Diario. Йдеться про невидимі варильні панелі.

Жодної магії: як це працює

Нові плити працюють за тим самим принципом електромагнітної індукції, що й їхні попередники. Однак самі нагрівальні елементи повністю ховаються під стільницю з керамограніту, кераміки чи спеченого каменю. Візуально це виглядає як звичайний порожній стіл, але на ньому можна готувати їжу, використовуючи спеціальний сумісний посуд.

Невидима індукційна плита. Фото — altekpro

Переваги вбудованих плит

Максимум вільного простору. Коли ви нічого не готуєте, плита перетворюється на звичайну робочу зону.

Коли ви нічого не готуєте, плита перетворюється на звичайну робочу зону. Прибирання за кілька секунд. Відтерти стільницю набагато простіше — достатньо просто протерти ганчіркою або губкою, щоб підтримувати її в ідеальному стані.

Відтерти стільницю набагато простіше — достатньо просто протерти ганчіркою або губкою, щоб підтримувати її в ідеальному стані. Довговічність та стиль. Виробники наголошують на міцності матеріалів, що використовуються для створення таких варильних панелей. Поверхні розроблені таким чином, щоб витримувати високі температури, повсякденні удари та подряпини, зберігаючи єдину естетику, що відповідає сучасним мінімалістським тенденціям дизайну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звичайні штори йдуть у минуле.