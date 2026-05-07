Укр

Мохнатый великан в вашем саду: в Украине заметили одного из самых больших пауков (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот членистоногий ядовит, но не представляет смертельной опасности для человека Новость обновлена 07 мая 2026, 16:34
Этот членистоногий ядовит, но не представляет смертельной опасности для человека. Фото Коллаж "Телеграфа"

Восьмилапый удивляет размерами

Украинка показала фото большого паука, который, по предварительным признакам, может быть одним из самых больших видов тарантулов, встречающихся в нашей стране.

По признакам на изображении говорится о южнорусском тарантуле (Lycosa singoriensis), которого также называют мизгиром. "Телеграф" рассказывает детали об этом великане.

Украинка показала паука – южнорусского тарантула
Как выглядит тарантул. Фото: "Телеграф"

Что это за паук

Это один из самых больших пауков, встречающихся в Украине. Самки могут достигать 35 мм в длину, а размах лап превышает 7 см. Тело покрыто густыми волосками, обычно буро-рыжего цвета сверху и более темного снизу.

Комментарии специалистов

Зоолог Евгений Буяновер отмечает, что тарантулы, обитающие в Украине, ядовиты, однако их укус не представляет смертельной опасности для человека. По его словам, действие яда обычно сравнивают с укусом осы или пчелы, хотя в отдельных случаях возможны осложнения из-за аллергической реакции.

Южнорусский тарантул распространен практически по всей территории Украины и не является мигрирующим видом – он остается жить в месте своего рождения. Как пояснил энтомолог Константин Евтушенко, эти пауки можно встретить даже в северных областях, в частности в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье заметили огромного паука.

Теги:
#Украина #Пауки #Паук #Тарантул