Мохнатый великан в вашем саду: в Украине заметили одного из самых больших пауков (фото)

Восьмилапый удивляет размерами

Украинка показала фото большого паука, который, по предварительным признакам, может быть одним из самых больших видов тарантулов, встречающихся в нашей стране.

По признакам на изображении говорится о южнорусском тарантуле (Lycosa singoriensis), которого также называют мизгиром. "Телеграф" рассказывает детали об этом великане.

Как выглядит тарантул. Фото: "Телеграф"

Что это за паук

Это один из самых больших пауков, встречающихся в Украине. Самки могут достигать 35 мм в длину, а размах лап превышает 7 см. Тело покрыто густыми волосками, обычно буро-рыжего цвета сверху и более темного снизу.

Комментарии специалистов

Зоолог Евгений Буяновер отмечает, что тарантулы, обитающие в Украине, ядовиты, однако их укус не представляет смертельной опасности для человека. По его словам, действие яда обычно сравнивают с укусом осы или пчелы, хотя в отдельных случаях возможны осложнения из-за аллергической реакции.

Южнорусский тарантул распространен практически по всей территории Украины и не является мигрирующим видом – он остается жить в месте своего рождения. Как пояснил энтомолог Константин Евтушенко, эти пауки можно встретить даже в северных областях, в частности в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.

