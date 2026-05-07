Мохнатый великан в вашем саду: в Украине заметили одного из самых больших пауков (фото)
Восьмилапый удивляет размерами
Украинка показала фото большого паука, который, по предварительным признакам, может быть одним из самых больших видов тарантулов, встречающихся в нашей стране.
По признакам на изображении говорится о южнорусском тарантуле (Lycosa singoriensis), которого также называют мизгиром. "Телеграф" рассказывает детали об этом великане.
Что это за паук
Это один из самых больших пауков, встречающихся в Украине. Самки могут достигать 35 мм в длину, а размах лап превышает 7 см. Тело покрыто густыми волосками, обычно буро-рыжего цвета сверху и более темного снизу.
Комментарии специалистов
Зоолог Евгений Буяновер отмечает, что тарантулы, обитающие в Украине, ядовиты, однако их укус не представляет смертельной опасности для человека. По его словам, действие яда обычно сравнивают с укусом осы или пчелы, хотя в отдельных случаях возможны осложнения из-за аллергической реакции.
Южнорусский тарантул распространен практически по всей территории Украины и не является мигрирующим видом – он остается жить в месте своего рождения. Как пояснил энтомолог Константин Евтушенко, эти пауки можно встретить даже в северных областях, в частности в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.
