Не пустили в "АТБ" с сумкой: законны ли такие требования работников магазина

Сеть предлагает один вариант разрешения ситуации

Могут ли в магазине потребовать оставить рюкзак или большую сумку в камере хранения перед входом в торговый зал? Этот вопрос часто вызывает споры между покупателями и работниками супермаркетов.

Одни считают это нормой безопасности, другие нарушением прав. Издание "Телеграф" обратилось в сеть супермаркетов "АТБ" с этим вопросом.

В службе поддержки ответили, что такие требования являются неправомерными. Сотрудники магазина не могут заставлять покупателя оставлять личные вещи в камере хранения в качестве обязательного условия для входа в торговый зал.

Если же сотрудники все же настаивают на этом, покупателю рекомендуют обратиться к администратору магазина. Именно администратор должен разобраться в ситуации и решить ее на месте.

Что ответили в поддержке магазина. Фото: Телеграф

Таким образом, посетители могут самостоятельно решать, оставлять ли сумки или рюкзаки в камере хранения, а в случае конфликтных ситуаций требовать вмешательства руководства магазина для урегулирования вопроса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли платить штраф, если потеряли ключи от ячейки в "АТБ".