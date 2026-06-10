Не пустили в "АТБ" с сумкой: законны ли такие требования работников магазина
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Сеть предлагает один вариант разрешения ситуации
Могут ли в магазине потребовать оставить рюкзак или большую сумку в камере хранения перед входом в торговый зал? Этот вопрос часто вызывает споры между покупателями и работниками супермаркетов.
Одни считают это нормой безопасности, другие нарушением прав. Издание "Телеграф" обратилось в сеть супермаркетов "АТБ" с этим вопросом.
В службе поддержки ответили, что такие требования являются неправомерными. Сотрудники магазина не могут заставлять покупателя оставлять личные вещи в камере хранения в качестве обязательного условия для входа в торговый зал.
Если же сотрудники все же настаивают на этом, покупателю рекомендуют обратиться к администратору магазина. Именно администратор должен разобраться в ситуации и решить ее на месте.
Таким образом, посетители могут самостоятельно решать, оставлять ли сумки или рюкзаки в камере хранения, а в случае конфликтных ситуаций требовать вмешательства руководства магазина для урегулирования вопроса.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли платить штраф, если потеряли ключи от ячейки в "АТБ".