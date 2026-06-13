"Оставьте рюкзак в ячейке": в "АТБ" ответили, законно ли такое требование

Ответ сети супермаркетов удивил украинцев.

Многие покупатели хоть раз сталкивались с ситуацией, когда на входе в супермаркет охранники просили их оставить большой рюкзак или сумку в камере хранения. При этом возникает логичный вопрос: что делать, если внутри находятся деньги, документы, дорогие девайсы или другие ценные вещи, за сохранение которых администрация магазина не несет ответственности. "Телеграф" обратился в службу поддержки сети супермаркетов "АТБ", чтобы поставить точку в этой теме.

В обращении к компании мы поинтересовались, действительно ли законно требование работников магазина не пускать человека в торговый зал с личными вещами и заставлять оставлять их в ячейке. В ответ представители сети сообщили, что оставление рюкзака или сумки в камере хранения является исключительно добровольным решением покупателя.

Ответ сети был однозначен

Следует отметить, что юристы неоднократно отмечали, что супермаркет является публичным местом торговли, а доступ покупателей к нему не может ограничиваться из-за наличия сумки или рюкзака. В то же время, посетители обязаны соблюдать правила поведения в магазине и не повреждать товар.

Что делать, если вас не пускают с рюкзаком

Если работник магазина все же настаивает на том, чтобы вы оставили свои вещи в ячейке, следует попросить администратора объяснить основания такого требования. В случае конфликтной ситуации покупатель имеет право обратиться к руководству магазина или оставить соответствующую запись в книге жалоб и предложений. В крайнем случае – вызывайте полицию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что будет, если вы потеряли ключи от камеры хранения "АТБ", и придется ли возмещать убытки магазина.