"Залиште рюкзак у комірці": в "АТБ" відповіли, чи законна така вимога

Відповідь мережі супермаркетів здивувала українців.

Багато покупців хоча б раз стикалися із ситуацією, коли на вході до супермаркету охоронці просили їх залишити великий рюкзак або сумку в камері схову. При цьому виникає логічне запитання: що робити, якщо всередині знаходяться гроші, документи, дорогі девайси чи інші цінні речі, за збереження яких адміністрація магазину відповідальності не несе. "Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі супермаркетів "АТБ", щоб поставити крапку у цій темі.

У зверненні до компанії ми поцікавились, чи насправді є законною вимога працівників магазину не пускати людину до торговельної зали з особистими речами і змушувати залишати їх у комірці. У відповідь представники мережі повідомили, що залишення рюкзака чи сумки у комірці є виключно добровільним рішенням покупця.

Відповідь мережі була однозначною

Варто зазначити, що юристи неодноразово наголошували, що супермаркет є публічним місцем торгівлі, а доступ покупців до нього не може обмежуватися через наявність особистої сумки або рюкзака. Водночас відвідувачі зобов'язані дотримуватися правил поведінки в магазині та не пошкоджувати товар.

Що робити, якщо вас не пускають із рюкзаком

Якщо працівник магазину все ж наполягає на тому, щоб ви залишили свої речі в комірці, варто попросити адміністратора пояснити підстави такої вимоги. У випадку конфліктної ситуації покупець має право звернутися до керівництва магазину або залишити відповідний запис у книзі скарг та пропозицій. У крайньому разі — викликайте поліцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що буде, якщо ви загубили ключі від камеру схову "АТБ", і чи доведеться відшкодовувати збитки магазину.