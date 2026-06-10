Положите эту копеечную вещь в саду — и осы больше не появятся: простой трюк, который удивляет

С наступлением более теплой погоды осы снова становятся одной из самых распространенных проблем для владельцев садов и частных домов.

Насекомые активно ищут места для обустройства гнезд, часто выбирая сараи, беседки, чердаки или пространство возле жилых помещений. В таких случаях соседство с осами может быть не только неприятным, но и потенциально опасным, особенно, если колония уже сформировалась. Поэтому все больше внимания привлекают профилактические методы, позволяющие отпугнуть насекомых еще на этапе выбора места для гнездования.

Своим простым способом поделился инфлюэнсер из TikTok, известный под ником @ gardening.with.ish. По его словам, для создания "отпугивающего" эффекта достаточно обычного бытового предмета, имитирующего форму осиного гнезда. Идея состоит в том, чтобы сформировать из легкого материала конусообразную конструкцию, наполненную воздухом, и подвесить ее в саду или возле хозяйственных построек. Автор утверждает, что такой объект осы могут восприниматься как уже занятая территория.

По объяснению блогера, осы являются территориальными насекомыми, избегающими мест, где, по их "мнению", уже расположена другая колония. Поэтому искусственная имитация гнезда может побуждать их искать другое место для поселения. Он также отмечает, что метод не вредит насекомым, а лишь изменяет их поведение, перенаправляя их на более отдаленные участки.

Автор советует использовать этот подход весной и в начале лета – в период, когда осы только начинают искать места для гнездования. По его словам, размещение такой "ловушки-имитации" в саду или возле дома может помочь снизить вероятность появления гнезда вблизи жилых зон.