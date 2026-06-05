Никаких мух в доме. Как без химии выгнать надоедливых насекомых летом

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С приходом лета и тепла все больше людей начинают раздражать мухи. Однако есть несколько рабочих способов, как избавиться от этих насекомых без химии и специальных средств.

Об этом рассказывает "Телеграф". Заметим, что мухи являются переносчиками опасных болезней, поэтому их присутствие на кухне или в зоне с едой крайне нежелательно.

От мух можно легко избавиться и без агрессивных химикатов с магазина, ведь этих насекомых привлекают сладкие и ферментированные запахи. Именно это следует учитывать при создании ловушек.

Лучший трюк, чтобы отпугнуть мух

Ниже приведенное сочетание ингредиентов, которое создает смесь, что привлекает мух, а в правильной конструкции она может их задерживать.

Необходимо взять

Пластиковую бутылку от 1 л;

Скотч и ножницы;

Воду, сахар, уксус.

Этапы изготовления

Для создания конструкции пластиковую бутылку разрезать на 10 см ниже крышки. Лучше это делать в области, где она начинает расширяться. Верхнюю часть бутылки нужно разместить горлышком вниз, как воронку. Этот кусок следует вставить в основание, обеспечив плотное прилегание. Но небольшой промежуток между лейкой и бутылкой должен быть. Эту конструкцию лучше укрепить скотчем, создав герметизацию. Далее в эту ловушку следует налить жидкость. А именно: смесь воды, уксуса и сахара. Эффективность этого раствора обеспечивает сладкий, ферментированный запах. Но лучше этот вариант использовать на улице или террасе, чтобы не засорялось помещение. Еще одним вариантом раствора есть горячая вода и сахар. Ее в небольшом количестве нужно налить в бутылку. Ставить эту ловушку лучше в самом большом месте скопления мух.

Как избавиться от мух дома летом. Инфографика: ИИ/"Телеграф"

Добавим, что также против мух хорошо работают растения. В частности, цитронела, мята и шалфей. Их достаточно разложить в углах комнаты, и насекомых станет меньше. Ведь эти растения обладают достаточно стойким и сильным ароматом, отпугивающим мух.

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