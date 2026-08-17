Украинка поделилась секретом идеальных покупок в "АТБ": в ее корзине всегда есть эти три товара

Особенно она посоветовала готовое замороженное блюдо

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В соцсетях украинцы активно делятся своими любимыми товарами из магазинов, и один из таких списков привлек внимание пользователей Threads.

Украинка под ником anasta.up спросила подписчиков, что они всегда покупают в "АТБ" и могут оценить "10/10".

Ответ одной из пользователей оказался особенно интересным. Она показала сразу три продукта, которые регулярно оказываются в ее корзине. Среди них хачапури "по-аджарски", чипсы El Sabor Начос кукурузные со вкусом барбекю и тертый сыр Dziugas.

Особое внимание автор комментария обратила на хачапури.

"Особенно советую хачапури", — написала она, фактически выделив его как своего фаворита.

Ранее "Телеграф" проверил два недорогих твердых сыра из "АТБ" и "Сільпо" — "Традиційний" 50% ТМ "Премія" и "Вершковий" 50% ТМ "Своя Лінія". Для эксперимента использовали йод, чтобы проверить наличие крахмала, а также духовку для теста на плавление. В то же время, такие домашние эксперименты не заменяют полноценных лабораторных исследований, а лишь позволяют оценить отдельные свойства продукта.