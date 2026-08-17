Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса. Какие "крайние даты" оккупанты уже провалили

Враг перенес дату довольно далеко

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Глава России Владимир Путин установил новый дедлайн для полного захвата Донецкой области. На это он дал время своей армии до осени 2027 года.

Об этом пишет The New York Times. Если российской армии не удастся захватить весь Донбасс до этого срока, переговоры станут более вероятными, считают западные чиновники и аналитики.

В разговоре с изданием они предположили, что война станет более разрушительной. Путин настаивает на зимнем наступлении, а Украина испытывает острую нехватку средств ПВО.

Также часть собеседников NYT склоняются к мнению, что в России будет проведена мобилизация, но только после парламентских выборов в сентябре. Другие выразили опасение, что Путин, почувствовав себя загнанным в угол, "может попытаться эскалировать войну и проверить солидарность НАТО, выйдя за пределы гибридных атак в Европе".

Путин менял дедлайны для захвата Донбасса уже более 15 раз

По состоянию на август 2026 Путин уже около 15 раз менял и переносил "крайние сроки" полного захвата Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил, что 15-м по счету путинским дедлайном по этому вопросу является 31 декабря 2026 года.

Дедлайны Путина по захвату Донбасса. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

До этого в марте 2026 года Россия через партнеров распространяла требование, чтобы Украина в течение двух месяцев вышла из Донбасса. Путин требовал от своей армии полного захвата Донбасса до 1 апреля.

И это только в текущем году, ранее глава страны-агрессора не раз переносил "крайние сроки". В 2024-2025 годах даты "захвата Донбасса" назначались на лето 2024 года, а затем на 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря 2025 года. Ни одна из них не была реализована благодаря сопротивлению сил обороны Украины.

В 2023 году Кремль выставлял дедлайны до 1 марта, а после провала – снова до 31 декабря. В 2022 году Россия сначала планировала захват Донбасса до 31 марта, затем перенесли на 9 мая, затем на 1 июня, 15 сентября и 31 декабря.

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