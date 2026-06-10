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Не выбрасывайте колпачок от бритвы: как он экономит деньги

Автор
Марина Бондаренко
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Вы его точно выбрасывали Новость обновлена 10 июня 2026, 12:22
Вы его точно выбрасывали. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его можно использовать для 5 инструментов

Многие сразу выбрасывают защитные колпачки от бритв после использования, даже не задумываясь, что этот небольшой пластиковый элемент может еще пригодиться.

Благодаря крепкому материалу и удобной форме он подходит для повторного использования в быту. Где их можно применить, написали в "los andes 142".

Зачем оставлять колпачок

Самый распространенный вариант – защита кончиков ножниц, которые хранятся в ящиках или коробках. Это помогает избежать случайных уколов и повреждения вещей рядом.

Как можно применить защитный колпачок от бритвы
Пример, как использовать повторно защитный колпачок из бритвы. Фото: "los andes 142"

Также колпачок можно применить для:

  • защиты канцелярских резаков;
  • накрытие вязальных спиц или крючков;
  • хранение мелких острых инструментов в косметичках или швейных наборах;
  • безопасной транспортировки колющих предметов

Почему это практически

Повторное использование таких мелких пластиковых деталей помогает снизить количество отходов и сэкономить деньги на дополнительных органайзерах или защитных элементах. Это простой бытовой лайфхак, позволяющий сделать из одноразовой вещи полезный инструмент для повседневного использования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дома можно использовать старые джинсы.

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#Бритва #Лайфхак #Колпачок