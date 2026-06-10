Не выбрасывайте колпачок от бритвы: как он экономит деньги

Его можно использовать для 5 инструментов

Многие сразу выбрасывают защитные колпачки от бритв после использования, даже не задумываясь, что этот небольшой пластиковый элемент может еще пригодиться.

Благодаря крепкому материалу и удобной форме он подходит для повторного использования в быту. Где их можно применить, написали в "los andes 142".

Зачем оставлять колпачок

Самый распространенный вариант – защита кончиков ножниц, которые хранятся в ящиках или коробках. Это помогает избежать случайных уколов и повреждения вещей рядом.

Пример, как использовать повторно защитный колпачок из бритвы. Фото: "los andes 142"

Также колпачок можно применить для:

защиты канцелярских резаков;

накрытие вязальных спиц или крючков;

хранение мелких острых инструментов в косметичках или швейных наборах;

безопасной транспортировки колющих предметов

Почему это практически

Повторное использование таких мелких пластиковых деталей помогает снизить количество отходов и сэкономить деньги на дополнительных органайзерах или защитных элементах. Это простой бытовой лайфхак, позволяющий сделать из одноразовой вещи полезный инструмент для повседневного использования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дома можно использовать старые джинсы.