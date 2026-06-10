Не выбрасывайте колпачок от бритвы: как он экономит деньги
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Его можно использовать для 5 инструментов
Многие сразу выбрасывают защитные колпачки от бритв после использования, даже не задумываясь, что этот небольшой пластиковый элемент может еще пригодиться.
Благодаря крепкому материалу и удобной форме он подходит для повторного использования в быту. Где их можно применить, написали в "los andes 142".
Зачем оставлять колпачок
Самый распространенный вариант – защита кончиков ножниц, которые хранятся в ящиках или коробках. Это помогает избежать случайных уколов и повреждения вещей рядом.
Также колпачок можно применить для:
- защиты канцелярских резаков;
- накрытие вязальных спиц или крючков;
- хранение мелких острых инструментов в косметичках или швейных наборах;
- безопасной транспортировки колющих предметов
Почему это практически
Повторное использование таких мелких пластиковых деталей помогает снизить количество отходов и сэкономить деньги на дополнительных органайзерах или защитных элементах. Это простой бытовой лайфхак, позволяющий сделать из одноразовой вещи полезный инструмент для повседневного использования.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дома можно использовать старые джинсы.