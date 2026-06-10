Не викидайте ковпачок від бритви: як він економить гроші

Його можна застосувати для 5 інструментів

Багато людей одразу викидають захисні ковпачки від бритв після використання, навіть не замислюючись, що цей невеликий пластиковий елемент може ще стати в пригоді.

Завдяки міцному матеріалу та зручній формі він підходить для повторного використання в побуті. Де їх можна застосувати, написали в "los andes 142".

Навіщо залишати ковпачок

Найпоширеніший варіант — захист кінчиків ножиць, які зберігаються в шухлядах або коробках. Це допомагає уникнути випадкових уколів і пошкодження речей поруч.

Приклад, як використати повторно захисний ковпачок з бритви. Фото: "los andes 142"

Також ковпачок можна застосувати для:

захисту канцелярських різаків;

накриття в’язальних спиць або гачків;

зберігання дрібних гострих інструментів у косметичках або швейних наборах;

безпечного транспортування колючих предметів.

Чому це практично

Повторне використання таких дрібних пластикових деталей допомагає зменшити кількість відходів і заощадити гроші на додаткових органайзерах або захисних елементах. Це простий побутовий лайфхак, який дозволяє зробити з одноразової речі корисний інструмент для щоденного використання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де вдома можна використати старі джинси.