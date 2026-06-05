Это не мусор: как банки из-под кофе могут заменить десятки вещей в вашем доме

Банки из-под кофе помогают организовать дом

Пустые банки из-под кофе, благодаря крепкому материалу, удобным крышкам и универсальной форме, можно использовать в быту для хранения, декора и организации пространства.

Такой подход актуален тем, что позволяет совместить экономию, креативность и заботу об окружающей среде. О лайфхаках написали в "Los Andes 142".

9 способов превратить стеклянные банки из-под кофе в полезные вещи для дома

Контейнеры для продуктов

Банки из-под кофе удобно использовать для хранения круп, сахара, бобовых, специй или сухих трав. Герметичные крышки помогают дольше сохранять свежесть продуктов.

Органайзеры для ванной

Такие емкости отлично подходят для ватных дисков, палочек и мелких аксессуаров. Они помогают поддерживать порядок и придают аккуратный вид интерьеру.

Мини-горшки для растений

С помощью краски, веревки или декора банки легко превратить в стильные кашпо для суккулентов или небольших растений.

Декоративные подсвечники

Банки можно использовать как подсвечники или фонарики. Мягкий свет создает уютную атмосферу в комнате.

Настольные органайзеры

В них удобно хранить ручки, карандаши, ножницы и другие мелочи, которые часто теряются на столе.

Контейнеры для кофе и чая

Многие владельцы просто используют их повторно для хранения кофе, чая или травяных смесей.

Домашние копилки

Если сделать отверстие в крышке, банку можно превратить в удобную и оригинальную копилку.

Оригинальная подарочная упаковка

Такие банки подходят для хранения печенья, конфет или домашних смесей, которые можно подарить близким.

Праздничные декоративные фонари

Украшенные краской или гирляндами банки становятся отличным элементом декора для праздников и домашних вечеринок.

Как использовать стеклянные банки из кофе. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенопластовые лотки помогут в доме, на огороде и даже сэкономить деньги.