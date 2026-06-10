Мальчишник пошел не по плану: что произошло, когда пришла невеста

Появление невесты на вечеринке довело жениха до слез

Иногда предсвадебные вечеринки могут пойти совсем не по сценарию, но эта история из Копенгагена удивила даже самих участников. То, что должно было стать обычным празднованием, превратилось в момент, который трудно забыть и который быстро разлетелся по сети.

Все произошло внезапно, а эмоциональная реакция жениха настолько поразила пользователей, что видео быстро собрало миллионы просмотров. Об этом сообщило издание "femcafe".

Что случилось

Невеста и жених планировали свои предсвадебные торжества на один день, даже не подозревая, что их компании пересекутся. В разгар мальчишника парня в помещение неожиданно зашла его невеста вместе с друзьями.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был настолько удивлен и тронут появлением любимой, что не сдержал слез. Он сразу бросился к ней, после чего пара обнялась и поцеловалась. Девушка добавила описание к видео: "Это мой жених, когда он увидел меня на наших мальчишнике и девичнике — как думаете, он заплачет на свадьбе?".

Момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях, собрав миллионы просмотров за несколько дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выступлении Мики Ньютон в Киеве, который впервые за 14 лет взволновал зрителей до слез и вызвал сильные эмоции у фанов.