Российскую Самару атаковали "Фламинго"? Под удар мог попасть важный завод (фото и видео)

Местные власти подтвердили попадание

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В субботу, 15 августа, в российском городе Самара прогремели взрывы, после которых вспыхнул пожар на территории предприятия. Российские власти заявили о ракетном ударе, а один из владельцев компании FirePoint Денис Штилерман показал интригующее видео.

"Авиакор" попал под удар?

Об атаке сообщает Telegram-канал Exilenova+. Сначала писали, что удар мог быть нанесен по авиационному заводу "Авиакор", который обеспечивает российскую авиацию запчастями. Предприятие также вовлечено в модернизацию бомбардировщиков.

Пожар виден издалека. Фото: Supernova+

На месте прилета сильное задымление. Фото: Supernova+

Пожар разгорается. Фото: Exilenova+

Еще один ракурс на возгорание. Фото: Supernova+

Интересно, что ранее "Авиакор" серийно выпускал украинские самолеты Ан-140, однако производство полностью остановилось в 2017 году. Причиной стал разрыв кооперации с украинским ГП "Антонов" из-за российской агрессии.

В феврале 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста и взыскал в доход государства имущество "Авиакора". Речь идет об авиационных запчастях к самолетам Ан-140 стоимостью около 1,5 миллиона долларов.

Внимание! Некоторые видео могут содержать ненормативную лексику

Целью атаки могло быть другое предприятие

Однако позже появилась информация, что под удар, вероятно, попало расположенное неподалеку предприятие "ЦСКБ-Прогресс". OSINT-аналитик ASTRA установил, что в результате атаки произошел взрыв на промышленной площадке. Горящий цех может принадлежать заводу "Авиакор" или ракетно-космическому центру "Прогресс". Как показано на схеме, мощности двух предприятий примыкают друг к другу.

Место взрыва в Самаре. Фото: ASTRA

Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" — одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса, а также автоматических космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и научных целей.

По заводу могла прилететь ракета "Фламинго"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о "ракетном ударе по нашему промышленному предприятию". Мониторинги пишут, что для атаки могли использовать украинские ракеты "Фламинго".

В ответ на сообщение мониторингового канала об атаке в Самаре, главный конструктор и совладелец Fire Point (разработчик и производитель "Фламинго) Денис Штилерман в соцсети X показал видео запуска ракет. Однако никаких подробностей он не предоставил.

Ракета "Фламинго" — что о ней известно

"Фламинго" или FP-5 — украинская крылатая дальнобойная ракета, разработанная компанией Fire Point в сотрудничестве с британской Milanion Group. Дальность "Фламинго" — 3000 километров. При этом она может нести боевую часть весом более тонны (до 1150 кг). Максимальная скорость: 950 км/ч.

Технические характеристики ракеты "Фламинго"/Инфографика "Телеграф", ШИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнем основном форпосте российского флота в Черном море. Реактивные дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы поразили позиции ПВО, причалы и инфраструктуру морского порта.