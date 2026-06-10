Парубоча вечірка пішла не за планом: що сталося, коли прийшла наречена

Поява нареченої на вечірці довела нареченого до сліз

Іноді передвесільні вечірки можуть піти зовсім не за сценарієм, але ця історія з Копенгагена здивувала навіть самих учасників. Те, що мало бути звичайним святкуванням, перетворилося на момент, який важко забути і який швидко розлетівся мережею.

Усе відбулося раптово, а емоційна реакція нареченого настільки вразила користувачів, що відео швидко зібрало мільйони переглядів. Про це повідомило видання "femcafe".

Що трапилось

Наречені планували свої передвесільні святкування на один день, навіть не підозрюючи, що їхні компанії перетнуться. У розпал парубочої вечірки хлопця до приміщення раптово зайшла його наречена разом із друзями.

Чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння, був настільки здивований і зворушений появою коханої, що не стримав сліз. Він одразу кинувся до неї, після чого пара обійнялася і поцілувалася. Дівчина додала опис на відео: "Це мій наречений, коли він побачив мене на наших парубоцькій та дівич-вечірках — як думаєте, він заплаче на весіллі?".

Момент потрапив на відео та швидко став вірусним у соцмережах, зібравши мільйони переглядів за кілька днів.

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