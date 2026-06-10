Вы варите макароны неправильно: раскрыты секреты идеальной пасты, которая никогда не слипнется

Большинство проблем закладываются уже в первые несколько минут варки

Паста — одно из самых популярных блюд во всем мире. Она сытная, вкусная и ее можно сочетать с огромным количеством продуктов. Однако есть одна проблема: спагетти часто слипаются, а фарфалле "цементируются" на дне кастрюли.

"Телеграф", ссылаясь на издание Femcafe, рассказывает о том, как приготовить идеальную пасту без "косяков" с тестом. Авторы статьи отмечают, что большинство проблем с пастой закладываются уже в первые несколько минут варки.

"Именно тогда паста начинает выделять крахмал, который может образовывать липкий слой на ее поверхности. Если паста долгое время находится в воде, кусочки легко слипаются, и образуются эти досадные комочки", — объяснили эксперты.

Паста. Фото - Pixabay

Что делать, чтобы паста не слиплась

Для длинной пасты, такой как спагетти или лингвини, рекомендуется использовать щипцы, чтобы аккуратно разделить нити круговыми движениями. Короткие макароны, такие как пенне или ригатони, легко перемешивать деревянной ложкой. Особенно важно время от времени помешивать дно кастрюли, так как именно там обычно начинается прилипание.

Но перемешивание — это не всё: есть несколько других важных факторов, которые влияют на идеальный результат:

Всегда кладите пасту в кастрюлю с кипящей водой. Чем быстрее вы начнете варить, тем меньше вероятность того, что макаронные изделия слипнутся;

Лучше снять крышку перед тем, как добавить макароны в воду;

Для домашней или свежей пасты есть простое, но чрезвычайно эффективное решение, предотвращающее слипание: использование манной крупы. Слегка посыпав свежую пасту мелкозернистой мукой из твердых сортов пшеницы или манной крупой, можно предотвратить слипание отдельных кусочков.

Паста. Фото - Pixabay

Ошибки:

Одно из самых распространённых кулинарных заблуждений заключается в том, что в воду для варки следует добавлять оливковое масло. Многие считают, что это предотвратит слипание макарон, но на самом деле этот метод практически не работает;

Еще одна распространенная ошибка — чем больше воды используется для варки пасты, тем лучше будет результат. Как правило, вместо 7-8 литров воды, около 2 литров воды может быть достаточно для варки половины килограмма пасты, при этом вода для варки сохраняет ценное содержание крахмала.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать идеальные глазированные сырки дома.