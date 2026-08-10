Выгодно ли поставить на дом солнечные панели: украинец посчитал, через сколько окупятся (видео)

Блогер отметил нюанс, который влияет напрямую

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За месяц восемь солнечных панелей способны сгенерировать более 500 кВт электроэнергии и сэкономить владельцу около 2,5 тысячи гривен. При этом реальная выгода и срок окупаемости домашней солнечной электростанции зависят не только от погоды, но и от того, насколько эффективно удается использовать или накапливать выработанное электричество.

Об этом в Іnstagram рассказал блогер Олесь Юркив. По его словам, если увеличить емкость аккумуляторов, он получит больше электроэнергии.

"Ровно месяц назад я установил 8 солнечных панелей. И можно подвести определённые итоги, посчитать, что это дало и сколько они сгенерировали за этот месяц. Стоит ли ставить, и какой примерный срок окупаемости этих восьми солнечных панелей", – сказал он.

Блогер показал, что гибридный инвертор Anenji на 11 кВт работает в связке с аккумуляторами примерно на 10–12 кВт. Всего за этот месяц система выдала 524 кВт.

"Можно было бы выжать ещё больше. Каким образом? Добавить аккумуляторные батареи. Потому что в обед, когда больше всего солнца, часто бывает так, что батареи полностью заряжаются, а такого сильного потребления нет", – объяснил мужчина.

Ведь эти 8 панелей в солнечный день примерно с 12:00 до 15:00 выдают по 5 кВт в час. Эту энергию некуда девать, и инвертор её отсекает. Поэтому блогер собирается докупить ещё батарей на 10 кВт, чтобы в общей сложности было 20 кВт.

"В среднем они выдают от 18 до 22 кВт за весь день. Итого сгенерировали за месяц 524 кВт", – рассказал Олесь.

Он посчитал, что по цене 5 грн солнечные батареи сэкономили ему 2500 грн за месяц. Вместе с тем он потратил на оборудование около 1000 долларов, а устанавливал его сам.

"Итого нужно 20 месяцев, чтобы они окупились по тарифу 5 грн/кВт. Очень выгодно, если тариф для промышленности – 15 грн за кВт или больше. Сейчас это тоже выгодно, но окупаемость года 2-3-4, мне кажется", – сказал блогер.

Напомним, старые автомобильные шины, бутылки и жестяные банки обычно оказываются на свалке, но их можно превратить в необычный дом. Он способен уменьшать затраты на отопление и охлаждение и поддерживать комфортную температуру без привычных приборов.