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С отдыхающими соседствовали рыбаки: каким было кафе "Причал" в Днепре

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
На месте “Причала” теперь ресторан Coast
На месте “Причала” теперь ресторан Coast. Фото Виталий Пискун, Wikimapia, коллаж "Телеграфа"

Это заведение пользовалось популярностью

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На набережной в Днепре в 1970-х появилось место, которое быстро стало популярным среди горожан. Кафе "Причал" стояло прямо у воды, в точке, которую задолго до появления столиков облюбовали рыбаки. Оно было не единственным подобным заведением в городе, но выделялось своим расположением и атмосферой. Здесь пересекались отдыхающие, студенты и рыбаки, которые не спешили уступать свои места даже в разгар сезона.

Кафе открыли в 1976 году как часть ресторанного комплекса "Маяк" — нового шестиэтажного здания на набережной, сообщается в Instagram-аккаунте Наше місто Дніпро. Сам "Причал" занимал небольшую площадку у воды. Места было немного. Столики стояли почти вплотную друг к другу, но это не мешало посетителям.

Кафе Причал Днепр старые фото
"Причал" в Днепре. Фото: dnepr.info

Также у этого заведения было неофициальное название "Грибочки". Так его прозвали из-за внешнего вида зонтов, которые напоминали шляпки грибов.

Меню было простым. В "Причале" подавали мороженое, молочные коктейли, пиво, вареных раков, шашлыки и мясные сковородки.

Кафе Причал в Днепре старые фото
Столики стояли прямо на набережной. Фото: YouTube/Юлія Зима Дніпро

По воспоминаниям днепрян, "Причал" был местом, куда заходили "часто и без повода". Здесь отмечали сдачу экзаменов и просто проводили семейные вечера.

Отдельной особенностью кафе было соседство с рыбаками. Место считалось "рыбным", и любители удить приходили сюда задолго до появления заведения. Даже после открытия кафе они не покинули привычную точку. В итоге за столиками сидели посетители, а буквально рядом стояли рыбаки с удочками.

Ресторан Coast Днепр стоит на месте кафе Причал
На месте "Причала" теперь работает ресторан Coast. Фото: Tripadvisor

Кафе закрылось в середине 2000-х. Со временем территория изменилась, и сегодня на этом месте работает ресторан Coast. От прежнего "Причала" не осталось ничего, кроме воспоминаний и фото.

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Теги:
#Днепр #Ресторан #Кафе #Ретро #Старые фото