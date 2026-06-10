Ви варите макарони неправильно: розкрито секрети ідеальної пасти, яка ніколи не злипнеться

Більшість проблем закладаються вже в перші кілька хвилин варіння

Паста — одна з найпопулярніших страв у всьому світі. Вона ситна, смачна і її можна поєднувати з величезною кількістю продуктів. Однак є одна проблема: спагеті часто злипаються, а фарфалле "цементуються" на дні каструлі.

"Телеграф", посилаючись на видання Femcafe, розповідає про те, як приготувати ідеальну пасту без "косяків" з тістом. Автори статті зазначають, що більшість проблем із пастою закладаються вже у перші кілька хвилин варіння.

"Саме тоді паста починає виділяти крохмаль, який може утворювати липкий шар на її поверхні. Якщо паста довгий час знаходиться у воді, шматочки легко злипаються, і утворюються ці прикрі грудочки", — пояснили експерти.

Паста. Фото — Pixabay

Що робити, щоб паста не злиплася

Для довгої пасти, як спагеті або лінгвіні, рекомендується використовувати щипці, щоб акуратно розділити нитки круговими рухами. Короткі макарони, такі як пенне або рігатоні легко перемішувати дерев’яною ложкою. Особливо важливо час від часу помішувати дно каструлі, тому що саме там зазвичай починається прилипання.

Але перемішування — це не все: є кілька інших важливих факторів, які впливають на ідеальний результат:

Завжди кладіть пасту в каструлю з окропом. Чим швидше ви почнете варити, тим менша ймовірність того, що макаронні вироби злипнуться;

Краще зняти кришку перед тим, як додати макарони у воду;

Для домашньої чи свіжої пасти є просте, але надзвичайно ефективне рішення, що запобігає злипанню: використання манної крупи. Злегка посипавши свіжу пасту дрібнозернистим борошном із твердих сортів пшениці або манною крупою, можна запобігти злипанню окремих шматочків.

Паста. Фото — Pixabay

Помилки:

Одна з найпоширеніших кулінарних помилок полягає в тому, що у воду для варіння слід додавати оливкову олію. Багато хто вважає, що це запобігатиме злипанню макаронів, але насправді цей метод практично не працює;

Ще одна поширена помилка – чим більше води використовується для варіння пасти, тим краще буде результат. Як правило, замість 7-8 літрів води близько 2 літрів води може бути достатньо для варіння половини кілограма пасти, при цьому вода для варіння зберігає цінний вміст крохмалю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ідеальні глазуровані сирки вдома.