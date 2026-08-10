"Эпохальная рыбалка": в Киеве рыбак поймал солидные трофеи (фото)

Таких великанов в дикой природе тяжело встретить

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В Киеве рыбаку улыбнулась удача. Ему на крючок попали две огромные щуки и клепец.

Кадрами с трофеями мужчина поделился в социальной сети Facebook. По его словам, в этот день было много "сходов" рыбы с крючка.

На фото видно, что рыбу поймали днем. Две щуки и клпец едва помещались в кадр.

""Вчера выдалась эпохальная рыбалка! Родной водоем, попсовое место и очень не попсовая приманка. Но рыбалка оказалась адреналинистой и откровенно шокирующей. Было много сходов. Обрыв на рыбе и даже откушенная приманка. Да, щука тоже была. Две удалось припарковать. Честно говоря, я об этом дне думал всю неделю, видя прогноз. Так он и тянул меня. На то оно и чутка. Но наверное, все-таки, где-то уже подсознательно — понимание процессов. Прекрасный день!" — написал рыбак.

Рыбак поймал щуку

Рыбак поймал щуку

Размер улова выглядит солидно

Мужчина поймал большого клепца

Мужчина поймал большого клепца

Мужчина поймал большого клепца

Что известно о щуке?

Средний вес щук, которых обычно удается поймать рыбакам, колеблется в пределах 1–3 килограммов. В то же время при благоприятных условиях и наличии достаточного количества пищи эта рыба способна вырастать до 8–12 килограммов. Отдельные особи достигают длины тела более полутора метров и могут весить 20–25 килограммов.

Интересно, что щука растет всю жизнь, а самки обычно значительно больше самцов. Размер рыб зависит от возраста и условий обитания. Например, в больших водохранилищах и глубоких реках шансы встретить щуку весом более 10 килограммов выше, чем в небольших озерах.

Щука. Фото: goldfishnet

Щука растет очень быстро, ведь способна проглотить добычу, составляющую треть ее собственного веса. Тело хищницы имеет характерную торпедообразную форму, позволяющую совершать молниеносные броски из засады. Это делает щуку опасным охотником.

Что известно о клепце?

Белоглазка, синяк-белоглазка, или клевец (Ballerus sapa) — вид рода Синец из семьи Елецовых. Считается немногочисленным, хотя составляет значительную долю уловов рыболовов-спортсменов и любителей в Днепре в пределах Киева и ниже по течению. Продолжительность жизни до 15 лет. Темп роста средний, в первые годы жизни растет интенсивнее. Типично речная рыба. Взрослые особи держатся у дна глубоких участков реки и течения, молодняк некоторое время держится на неглубоких местах. Живут белоглазки небольшими стаями.

Промышленное значение невелико, по причине немногочисленности вида. Представляет некоторый интерес для рыбаков-любителей. Мясо имеет в общем-то неплохие вкусовые качества, но хуже, чем мясо леща, и быстро портится. Чаще белоглазку потребляют в вяленом виде.

Клепец. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую рыбу категорически нельзя забирать, даже если очень хочется.