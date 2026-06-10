Как правильно заморзить клубнику, чтобы не потеряла вкус и аромат

Простой способ сохранить вкус лета надолго

Свежая клубника доступна относительно недолго, а та, что продаётся не в сезон, обычно уступает по вкусу и питательной ценности. Замораживание — отличный способ сохранить летние ягоды на зиму.

Рассказываем, как заморозить клубнику, чтобы после разморозки она не превратилась в водянистую массу без аромата.

Почему замороженная клубника теряет вкус

Главная причина — неправильная подготовка перед заморозкой. Если на ягодах осталась лишняя влага или они были заморожены прямо в пакете без предварительной "шоковой" заморозки, кристаллы льда разрушают структуру плода изнутри. После оттаивания такая клубника расползается, теряет форму и большую часть аромата. Время заморозки тоже имеет значение: ягоды, убранные в морозилку перезревшими, держатся значительно хуже.

Как правильно заморозить клубнику — пошаговая инструкция

Прежде всего промойте ягоды прямо с плодоножками. Разложите клубнику на бумажном полотенце и дайте хорошо обсохнуть. На ягодах не должна остаться влага. Когда ягоды подсохнут, удалите плодоножки и при желании разрежьте на кусочки. Разложите клубнику в один слой на подносе или разделочной доске и уберите в морозилку минимум на два часа. Только после этого переложите ягоды в пакеты для заморозки и уберите обратно.

Метод "шоковой" заморозки идеально подходит для клубники. Фото сгенерировано ИИ

Именно такая "шоковая" заморозка не даёт ягодам слипнуться и сохраняет форму каждой из них.

Сколько можно хранить замороженную клубнику

Замороженную клубнику лучше всего использовать в течение четырех, максимум пяти месяцев. По истечении этого времени она постепенно теряет аромат, часть питательных веществ и становится менее вкусной. Подписывайте пакеты с датой заморозки — это простая привычка, которая избавит от неприятных сюрпризов зимой.