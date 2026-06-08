Не замораживать и не сушить: как лучше заготовить петрушку

Простой способ сохранить петрушку без потери вкуса, аромата и цвета

Петрушка – одна из самых популярных пряных трав, которую хозяйки стараются заготовить впрок. Ранее мы рассказывали, как заморозить петрушку и как правильно ее засушить.

Но есть еще один интересный и проверенный временем способ сохранить зелень до весны — засолить петрушку в банках. Рассказываем, как это сделать правильно.

Почему нужно солить петрушку

Соль – натуральный консервант, который давно используется для заготовки продуктов. Она вытягивает влагу, создает среду, в которой бактерии не размножаются, и при этом позволяет зелени сохранять цвет, аромат и большую часть полезных веществ. В отличие от сушки, соленая петрушка остается мягкой и похожей на свежую. При необходимости достаточно просто открыть банку и добавить петрушку в блюдо.

Как солить петрушку

Этот метод заготовки зелени очень простой. Прежде всего нужно подготовить банки и крышки: тщательно промыть их и обдать кипятком.

Петрушку хорошо промойте и тщательно просушите. Срежьте нижние стебли. Их можно заморозить отдельно и зимой использовать для приготовления бульона. Листья петрушки мелко нарежьте. Смешайте нарезанную зелень с солью в пропорции 100 г петрушки на 20 г соли. Хорошо перемешайте. Соль должна равномерно распределиться по всей зелени. Петрушка уменьшится в объеме и пустит сок. Плотно набейте подготовленные банки полученной смесью, закройте крышками и уберите в холодильник.

Хранить такую соленую петрушку нужно при температуре +7–8°С.

Использовать соленую петрушку можно так же, как свежую – добавлять в супы, соусы, вторые блюда. Учтите, что она соленая, поэтому при приготовлении блюдо дополнительно солить не нужно или нужно совсем немного.