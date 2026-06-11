Метро Киева скрывает следы эпохи динозавров: деталь, которую замечают не все

На стенах станции метро "Университет" есть древние окаменелости

На станции метро "Университет" в Шевченковском районе Киева можно увидеть свидетелей доисторической эпохи. В красном мраморе, которым облицованы стены этой станции подземки, сохранились останки аммонитов.

Фото древних окаменелостей опубликовала пользовательница Threads alyona_yakymovych.

В красновато-коричневых плитах отлично сохранились останки аммонитов — головоногих моллюсков, родственников современных осьминогов. Эти существа населяли древние моря примерно 66–400 миллионов лет назад, и вымерли одновременно с динозаврами. Внешне аммонит напоминает современного наутилуса — такая же закрученная спиралью раковина с отчётливыми камерами.

Останки аммонитов. Фото threads.com/@alyona_yakymovych

Самый крупный срез аммонита диаметром почти 20 сантиметров находится в левом нижнем углу стены, где раньше располагался бюст Максима Горького. Центр самого большого аммонита заполнен породой. Камень распилили не строго по центральной плоскости раковины, поэтому спираль видна не идеально. Рядом, на той же плите, есть ещё два моллюска поменьше.

На остальных стенах станции можно найти и другие окаменелости — белемниты. Похожие находки встречаются и на "Арсенальной", и в облицовке фойе "Дворца спорта", но больше всего их именно на станции "Университет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно увидеть станцию-призрак Киевского метро. Она стоит заборшена уже более 30 лет.