Там нашли следы трех древних культур: чем интересен город, где родилась Лина Костенко (фото)

Городу на Киевщине, откуда родом Лина Костенко, уже более 800 лет

На берегу Днепра стоит город, где началась история одной из самых известных украинских поэтесс — Лины Костенко. Это Ржищев — город с тысячелетним прошлым, который пережил культуру Триполье, княжеские междоусобицы, татарские набеги, литовское господство и советские времена.

Эта местность была заселена еще с древних времен, а вот точные дата основания Ржищева и происхождение его названия остаются неизвестными. "Телеграф" решил написать историю этого города и чем он интересен.

История родины Лины Костенко

Существует несколько легенд относительно названия: одна из них связывает его с ржанием коня казака Ивана. Он потерял своего коня на крутом утесе. Он искал его и вдруг услышал крик, который лошади используют для общения. Казак, зовя его, произносил "Ржи еще". Вот и образовалось название. Другие источники связывают название с выращиванием ржи древними племенами полян, а по мнению некоторых историков, название происходит от старославянского "Вжище", что означало торговище.

Легенда о названии города

Археологические исследования свидетельствуют, что на этой территории люди жили еще в эпоху Триполья, примерно 6-3 тысячелетия до нашей эры. Уже в древнерусские времена Ржищев упоминается в летописях как важный пункт на правобережье Днепра. В Ипатьевской летописи 1151 года описано городище Иван-город на круче над Днепром, защищавшее торговый путь "из варяг в греки", а рядом существовало небольшое поселение Вжищев — торговое место, что давало городу стратегическое значение. То есть этот год — фактическое основание города.

С середины XIV века Ржищев входил в состав Великого княжества Литовского, а с XVI века — в Речь Посполитую. В 1506 году король Сигизмунд I восстановил днепровскую линию обороны городка и предоставил ему Магдебургское право. На протяжении веков город принадлежал разным владельцам, в нем возводились замки, монастыри и костелы, и он активно участвовал в казацких событиях и освободительных войнах под предводительством Богдана Хмельницкого.

В эпоху Российской империи Ржищев стал центром волости Киевского уезда. На середину XIX века город имел более 7 тысяч жителей, активно развивалась промышленность, функционировали сахарный, лесопильный, чугунолитейные и кирпичные заводы, работали православная церковь, католический костел, синагога, больница и многочисленные магазины. Ржищевская пристань на Днепре была одним из ведущих перевалочных пунктов для торговли хлебом, солью, железом и древесиной.

Костёл Святой Троицы в Ржищеве

В ХХ веке город пережил многочисленные исторические потрясения: период Украинской Народной Республики, освободительные бои Первой и Второй мировой войны, германскую оккупацию и советскую власть. Город серьезно пострадал в ходе боевых действий во Второй мировой войне, а в 1950-х годах произошло его фактическое восстановление. В 1995 году Ржищев получил статус города областного подчинения.

Ржищев: археологические сокровища и достопримечательности

Ржищев, город на правом высоком берегу Днепра, известен не только как родина Лины Костенко, но и как центр археологических открытий разных эпох. Раскопки 1963-1964 годов под руководством В. Гончарова зафиксировали материалы трипольской, зарубинецкой и древнерусской культур. На раскопках урочища Репница в 2001-2003 годах исследователи обнаружили три трипольских жилища и черняховскую землянку с горном для обжига керамики.

Городище Иван-Гора, расположенное на территории современного города, известно с конца XIX века. Как описывал В. Б. Антонович, оно имело форму четырехугольника. Археологические экспедиции Института археологии АН УССР обнаружили здесь большое количество гончарных изделий с разнообразным орнаментом и росписью, ювелирные украшения из серебра и стекла, а также редкую свинцовую печать, которой князья и бояре скрепляли важные документы.

Остатки трипольской культуры возле администрации города

Скульптура женщины с кувшином

Скульптура объятий трипольского периода

Памятная скульптура во времена трипольской культуры

Скульптура женщины

Среди сохранившихся исторических памятников Ржищева важнейшей является Троицкая церковь, памятник архитектуры национального значения. Но главная ценность города — археологические находки Трипольского века. В центре Ржищева создан "Трипольский парк", где установлена фигура в форме бинокля, которая стала центральным элементом нового герба и символом города.

Троицкая церковь – памятник архитектуры национального значения.

трипольский бинокль

В городе есть и другие интересные сооружения, как Преображенская церковь, бывший завод "Радиатор", заброшенная Гусинская церковь, бывший кинотеатр "Днепр" и городская поликлиника.

Преображенская церковь — исторический архитектурный памятник города

Бывший завод «Радиатор» как символ промышленной истории

Покинута Гусинская церковь, напоминающая о прошлом

Бывший кинотеатр «Днепр»

Городская поликлиника Ржищева

Где расположен город

Ржищев — город Киевской области, расположенный на Приднепровской возвышенности, на правом высоком берегу Днепра.

