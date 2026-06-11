Метро Києва приховує сліди епохи динозаврів: деталь, яку помічають не всі

На стінах станції метро "Університет" є древні скам'янілості

На станції метро "Університет" у Шевченківському районі Києва можна побачити свідків доісторичної епохи. У червоному мармурі, яким облицьовані стіни цієї станції підземки, збереглися рештки амонітів.

Фото стародавніх скам’янілостей опублікувала користувачка Threads alyona_yakymovych.

У червонувато-коричневих плитах добре збереглися залишки амонітів — головоногих молюсків, родичів сучасних восьминогів. Ці істоти населяли стародавні моря приблизно 66-400 мільйонів років тому, і вимерли одночасно з динозаврами. Зовні амоніт нагадує сучасного наутілуса — в нього така ж закручена спіраллю раковина з виразними камерами.

Останки амонітів. Фото threads.com/@alyona_yakymovych

Найбільший зріз амоніту діаметром майже 20 сантиметрів знаходиться у лівому нижньому кутку стіни, де раніше розташовувався бюст Максима Горького. Центр найбільшого амоніту заповнений породою. Камінь розпиляли не строго центральною площиною раковини, тому спіраль видно не ідеально. Поруч, на тій же плиті, є ще два менші молюски.

На інших стінах станції можна знайти й інші скам'янілості — белемніти. Схожі знахідки трапляються і на "Арсенальній", і в облицюванні фоє "Палацу спорту", але найбільше їх саме на станції "Університет".

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна побачити станцію-примару Київського метро. Вона стоїть закинута вже більше 30 років.