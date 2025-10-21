Эта рептилия пережила динозавров: редкое животное увидели в одной из областей Украины (фото)

Черепаха, которая живет в одном регионе на юге Украины, на грани исчезновения

На одном из прудов Одесской области инспекторы обнаружили настоящую "жительницу древности" — европейскую болотную черепаху, которая пережила эпоху динозавров и до сих пор борется за выживание.

Возле поселка Ширяево, что в Одесской области, наткнулись на редкую жительницу водных угодий — европейскую болотную черепаху. Об этом рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Ее предки появились еще около 200 миллионов лет назад, в мезозойскую эру, когда на Земле хозяйничали динозавры. Сегодня из 26 семейств черепах до наших дней дожили лишь 12, и эта небольшая рептилия все еще продолжает существовать.

Однако вид находится под угрозой исчезновения. Европейская болотная черепаха внесена в Красный список МСОП, а также охраняется Бернской конвенцией и Европейским красным списком. Основными опасностями для нее остаются осушение болот, изменения русел рек и уничтожение небольших водоемов, что активно осуществляет человек.

Для справки

В Одесской области черепаха еще встречается в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, а также в прудах и пойменных болотах. Она предпочитает мелководье, быстро прячется в ил при опасности и хорошо плавает, хотя на суше движется медленнее.

Питание разнообразное: предпочтение отдает белковой пище — насекомым, моллюскам, ракообразным, лягушкам и рыбе. При этом черепаха приносит пользу человеку, помогая контролировать популяцию комаров и больную рыбу.

Продолжительность жизни вида может достигать десятков лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкую птицу увидели в Чернобыльском заповеднике.