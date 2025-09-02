Его каменные столпы могли видеть даже динозавров: где в Украине этот каньон и чем там можно заняться (карта)

Высокие скалы, ледяные источники и легендарные места делают каньон идеальным местом для сочетания активного отдыха с познавательным туризмом

Есть места в Украине, куда хочется возвращаться снова и снова. Тясминский каньон в Черкасской области – именно из таких. Здесь время словно останавливается, а душа обретает покой среди вечных гранитов и шепота воды.

Этот каньон сформировался на протерозойских гранитах примерно 2 миллиарда лет, что делает его не только живописным уголком, но и важным объектом геологической истории. Высокие более 12-15 метров скалы возвышаются над узким руслом реки Тясмин, создавая настоящий природный амфитеатр среди лесостепных ландшафтов.

Тясминский каньон

Где находится и как добраться

Тясминский каньон расположен недалеко от центра Каменки, что делает его доступным для путешественников. Самый простой способ попасть сюда — добраться до Каменки из Черкасс или Киева автомобилем, или общественным транспортом. Удобны автобусы, которые курсируют между Черкассами и Каменкой, а также железнодорожное сообщение до станции Каменка. От железнодорожного вокзала или автовокзала нужно пройти пешком около 10 минут. Посетители могут беспрепятственно прогуливаться по территории каньона и пользоваться специально обустроенными тропами.

Интересные маршруты и достопримечательности

Для любителей прогулок и активного отдыха здесь обустроены пешеходные маршруты вдоль реки, открывающие потрясающие виды на скалистые берега. Особенно популярна "Девичья скала", где царит атмосфера покоя и гармонии. Возле нее находится ледяной источник "Холодный", который летом дарит прохладу каждому желающему освежиться. Каньон привлекает ботаников и естествоиспытателей, ведь здесь особые условия для сохранения редких мхов и папоротников. Можно также совершить прогулку на лодке по Тясмину, любуясь зрелищными скалами с водной глади, или прокатиться на велосипеде по специальным маршрутам рядом с каньоном.

Прогулка по лодке вдоль коньона

Деревянный мостик через каньон

История и культура

Вблизи каньона расположен город Каменка, известный своей богатой историей и культурными традициями. В городе сохранились исторические памятники, такие как Зеленая мельница и старинная Усадьба Давыдовых, а также аллея сакур, ставшая символом дружбы городов Украины. Посетители могут совместить знакомство с природой и культурой в одном маршруте.

Усадьба Давыдовых

Зеленая мельница

Активный отдых и инфраструктура

Тясминский каньон – идеальное место не только для спокойных прогулок, но и для активного отдыха. Здесь можно купаться в реке, рыбачить, кататься на велосипедах или разбивать палатки для ночевки под звездами. Вдоль маршрута оборудованы беседки, лавочки и места для пикников, что делает отдых комфортным и приятным. Рядом есть небольшие кафе, где можно поесть местными блюдами. Этот уголок природы сочетает в себе красоту, покой и возможности для активного обновления сил.

Пороги на реке Тясмин

Тясминский каньон – это место, где каждый найдет что-то особенное: будь то увлекательные виды и природные чудеса или культурно-историческое наследиею. Посещение этого каньона подарит незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова и снова, открывая новые грани волшебной Черкасской области.

Тясминский каньон

