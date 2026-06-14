От муравьев не останется и следа: простой фрукт из холодильника, работающий как природный репеллент

С наступлением тепла муравьи снова становятся частыми "гостями" в украинских домах.

Они легко проникают на кухне, в ванную комнату и даже на балконы, где быстро находят доступ к пище и воде. Эксперты отмечают: достаточно нескольких насекомых, чтобы за короткое время образовалось настоящее нашествие, которое потом сложно контролировать. Об этом говорится на портале "dnevno".

Обычно для борьбы с муравьями используют уксус или бытовую химию, однако специалисты все чаще обращают внимание на более простые и безопасные альтернативы. Одним из таких решений является обычный лимон – продукт, который есть почти в каждом холодильнике.

По словам эксперта по борьбе с насекомыми Глена Пескетта, лимонный сок оказывает выраженный отпугивающий эффект. "Цитрусовый аромат разрушает муравьиные следы, а кислотность нарушает феромоны, благодаря которым они ориентируются и находят пищу", — объясняет он. Именно поэтому насекомые теряют способность передвигаться по привычным маршрутам и покидают обработанные участки.

Использовать метод очень просто: достаточно выжать свежий лимон и нанести сок на места, где чаще всего появляются муравьи – подоконники, дверные проемы, щели в стенах или пространство под мойкой. Дополнительно можно разбавить сок водой и распылить раствор в проблемных зонах. Кроме отпугивания насекомых, лимон оставляет приятный свежий аромат в помещении, что выгодно отличает его от резкого запаха уксуса.

Специалисты также отмечают: даже самые эффективные природные методы работают лучше, если совмещать их с базовой гигиеной. Регулярная уборка крошек, герметичное хранение продуктов и отсутствие доступа к сладкому значительно уменьшают риск появления муравьев в доме.

Таким образом, обычный лимон может стать простым, доступным и безопасным способом снизить количество нежелательных "соседей" в квартире — без агрессивной химии и лишних затрат.