Безуглая "переобулась" и стала героиней народных мемов
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Украинский сегмент Интернета отреагировал на "возвращение" Безуглой
Во вторник, 18 августа, украинский политикум всколыхнула громкая новость. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая вернулась во фракцию "Слуга народа".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своем teleegram-канале. Он коротко прокомментировал ситуацию.
Марьяна Безуглая вошла снова в Слугу народа. Возвращение.
Сама Безуглая объяснила, почему вернулась в "Слугу народа". Нардеп отметила, что это связано лишь с тем, что она, будучи внефракционной, не могла создать спецкомиссию по военной юстиции.
Объясняла, почему вернулась в "Слугу народа": чтобы создать спецкомиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный нардеп, а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях, не молчать там, конечно. Может быть, это временно.
В сети отметили "переобувание" Безуглой шутками и мемами.
"Потому что Слуга народа как и комсомол, это не про политику, это — диагноз"
"Какая потеря для "Голоса"
"Хоть кто-то будет во фракции с яйцами"
"Если она так "перекрашивается" в политике, более похоже, что у нее крашенки"
Напомним, в июле 2024 года Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она была не согласна с кадровой политикой руководства фракции, а также критиковала коллег за недостаточно радикальные, по ее мнению, реформы в сфере национальной безопасности и обороны. Нардеп, которая является мажоритарщицей, не потеряла мандат.
Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Направила заявление о выходе из парламентской фракции Слуга народа. Окончательно. Заявление должны зачитать на этой неделе. А что же президент? Мне больно, что очень трудно пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной ежедневно встает заслон из "профессионалов". Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно
Ранее Безуглая зарегистрировала в Верховной Раде законопроект. Нардеп предложила усилить ответственность военных командиров и должностных лиц, если из-за их решений или ошибок происходят потери среди солдат.