Безуглая "переобулась" и стала героиней народных мемов

Украинский сегмент Интернета отреагировал на "возвращение" Безуглой

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Во вторник, 18 августа, украинский политикум всколыхнула громкая новость. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая вернулась во фракцию "Слуга народа".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своем teleegram-канале. Он коротко прокомментировал ситуацию.

Марьяна Безуглая вошла снова в Слугу народа. Возвращение. Ярослав Железняк

Сама Безуглая объяснила, почему вернулась в "Слугу народа". Нардеп отметила, что это связано лишь с тем, что она, будучи внефракционной, не могла создать спецкомиссию по военной юстиции.

Марьяна Безуглая вернулаьс в "Слугу народа"/Фото: threads.com/@marybezuhla

Объясняла, почему вернулась в "Слугу народа": чтобы создать спецкомиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный нардеп, а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях, не молчать там, конечно. Может быть, это временно. Марьяна Безуглая

В сети отметили "переобувание" Безуглой шутками и мемами.

"Потому что Слуга народа как и комсомол, это не про политику, это — диагноз"

"Какая потеря для "Голоса"

"Хоть кто-то будет во фракции с яйцами"

"Если она так "перекрашивается" в политике, более похоже, что у нее крашенки"

Напомним, в июле 2024 года Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она была не согласна с кадровой политикой руководства фракции, а также критиковала коллег за недостаточно радикальные, по ее мнению, реформы в сфере национальной безопасности и обороны. Нардеп, которая является мажоритарщицей, не потеряла мандат.

Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Направила заявление о выходе из парламентской фракции Слуга народа. Окончательно. Заявление должны зачитать на этой неделе. А что же президент? Мне больно, что очень трудно пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной ежедневно встает заслон из "профессионалов". Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно Марьяна Безуглая

Ранее Безуглая зарегистрировала в Верховной Раде законопроект. Нардеп предложила усилить ответственность военных командиров и должностных лиц, если из-за их решений или ошибок происходят потери среди солдат.