Один трюк, чтобы кабачки не впитывали масло как губка: получаются хрустящими и легкими (видео)

Кабачки относятся к тем летним овощам, которые сложно приготовить "идеально": при жарке они быстро теряют форму, становятся слишком мягкими и буквально впитывают масло.

В результате вместо легкого сезонного блюда часто получается жирная текстура без хрустящей корочки. Именно поэтому кулинарные эксперты все чаще обращают внимание на простой, но эффективный трюк — добавление крахмала, изменяющего поведение овощей во время термической обработки. Этот прием позволяет снизить количество масла и получить равномерную, аппетитную корку без лишнего жира. Об этом говорится на Instagram-странице "natalj_sirenko_pp".

Правильный выбор кабачков в этом рецепте имеет ключевое значение, но главную роль все же играет технология обработки. Лучше всего использовать молодые плоды с тонкой кожицей и плотной мякотью — они содержат меньше лишней воды и лучше держат форму. В то же время, даже идеальные кабачки не дадут хрустящего результата без крахмала: именно он создает тонкий защитный слой, который "запечатывает" влагу внутри и не позволяет овощу превратиться в губку для масла. Для этого чаще всего используют кукурузный или картофельный крахмал, и оба варианта работают одинаково хорошо.

Типичные ошибки при приготовлении связаны именно с игнорированием этого этапа. Если кабачки сразу отправить на сковороду без крахмала, они будут активно впитывать жир и потеряют текстуру. Также важно наносить крахмал равномерно тонким слоем: излишек может дать "мучнистый" привкус, а слишком малое количество не создаст нужного эффекта. Еще один нюанс – обсушивание овощей перед панировкой, ведь лишняя влага снижает эффективность крахмала.

Кроме классической жарки, этот трюк хорошо работает и в духовке. В таком случае кабачки получаются еще более легкими, но все равно с выраженной хрустящей корочкой. Для вкусовых вариаций в крахмал можно добавить паприку, сушеный чеснок или любимые травы – это не влияет на структуру, но улучшает аромат.

Как пожарить кабачки без лишнего жира

Ингредиенты:

кабачки или цуккини – 2 шт.;

кукурузный крахмал – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

оливковое масло – 1 ч. л.;

йогурт натуральный – 3–4 ст. л.;

укроп – по вкусу;

лимонный сок – несколько капель;

Способ приготовления:

Кабачки помыть, обсушить и нарезать кружками средней толщины. Посолить и оставить на несколько минут, чтобы выделилась излишняя влага, после чего тщательно обсушить. Равномерно обвалять кабачки в кукурузном крахмале тонким слоем. Разогреть сковороду, добавить минимальное количество растительного масла и выложить кабачки одним слоем. Жарить с обеих сторон до образования хрустящей золотистой корочки. Смешайте йогурт, укроп и лимонный сок для подачи. Подавать кабачки сразу после приготовления вместе с соусом.

Как и с чем подавать

Хрустящие кабачки лучше всего подавать сразу после приготовления, когда корочка сохраняет максимальную текстуру. Они отлично сочетаются с легкими йогуртовыми соусами, соусом на основе сметаны с чесноком или свежими зелеными заправками. В качестве гарнира такие кабачки хорошо дополняют мясные и рыбные блюда, а также могут выступать самостоятельной закуской в летнем меню. Для подачи можно добавить свежую зелень или несколько капель оливкового масла для усиления вкуса.

В результате именно крахмал становится тем простым, но решающим ингредиентом, который превращает обычные кабачки в хрустящее, легкое и менее калорийное блюдо, идеально подходящее для ежедневного приготовления.