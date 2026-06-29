Ламинат уходит в прошлое: новый материал становится хитом, делая пол неубиваемым и эстетичным

В мире дизайна интерьера распространяется новая тенденция

Ламинат, который считается одним из самых популярных напольных покрытий в мире, постепенно уходит в прошлое. Все больше хозяев делают свой выбор в пользу нового, более практичного материала.

Об этом пишет "Femcafe". Отмечается, что на протяжении многих лет практически немыслимо было представить новый дом или ремонт без ламината. Но сейчас в мире дизайна интерьера распространяется новая тенденция. Многие уже говорят, что это может стать следующим хитом.

Речь идет об SPC-покрытиях. Это инновационный отделочный материал для пола, который делают из каменной пыли и пластика. Такой состав делает его чрезвычайно прочным, водонепроницаемым и износостойким.

SPC ламинат. Фото - seal-parket

"Многие выбирают SPC-покрытие, потому что оно лучше, чем ламинат, выдерживает износ, при этом сохраняет столь же элегантный внешний вид. Вам не нужно так сильно беспокоиться о пролитых жидкостях, царапинах от домашних животных или интенсивном использовании. Кроме того, современные версии отличаются исключительной эстетичностью, поэтому многие дизайнеры интерьеров считают, что они могут стать одним из самых определяющих трендов в напольных покрытиях в ближайшие годы", — считают журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас советуют использовать вместо туалетной бумаги.