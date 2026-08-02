Женщину поймали на краже в АТБ — но судья не могла ее наказать, почему

Наказать воровку помешал один из нюансов украинского законодательства

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Автозаводской районный суд Кременчуга рассмотрел дело о мелкой краже продуктов в сети "АТБ" и оказался в процессуальной ловушке: судья признала женщину виновной, но наказать ее уже не имела права.

Об этом говорится в постановлении, принятом 27 июля 2026 года. Как сообщается в документе, 17 января 2026 года женщина в магазине "АТБ" по проспекту Леси Украинки похитила пищевые продукты на сумму 653,34 грн. Дело передали в суд патрульные из батальона полиции Кременчуга.

Но пока материалы дошли до рассмотрения, прошло более полугода — заседание состоялось 27 июля. Сама женщина в суд не явилась. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, наложить взыскание можно только в течение трех месяцев со дня совершения проступка. Этот срок давно истек, поэтому суд, хоть формально и признал женщину виновной в мелком похищении, вынужден был закрыть производство без наказания — штрафа или админареста она не получит.

"Признать ОСОБА_1 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 51 КУоАП. Производство по делу о привлечении ОСОБА_1 к административной ответственности по ч. 1 ст. 51 КУоАП закрыть в связи с истечением на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных ст.38 КУоАП", — говорится в резолютивной части постановления.

Ранее мы рассказали, как женщину не осудили за кражу в "АТБ" за неимением доказательств — так решил Ровенский городской суд. Вину доказать не смогли, несмотря на протокол полиции и заявление магазина.