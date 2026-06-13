Как хранить зелень свежей до месяца: об этом лайфхаке мало кто знает — проверьте себя (видео)

Эти советы выручают

У многих хозяек зелень в холодильнике превращается в проблему уже через несколько дней после покупки: укроп, петрушка или зеленый лук быстро теряют свежесть, темнеют и становятся безжизненными. Именно поэтому в сети все чаще обсуждают простые бытовые лайфхаки, позволяющие сохранить зелень гораздо дольше без замораживания и потери аромата. Автор одного из популярных видео демонстрирует пошаговый способ, который, по ее словам, позволяет хранить зелень свежей до 2–3 недель, а иногда и дольше. Об этом говорится на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Сначала зелень тщательно промывают под проточной водой, чтобы удалить остатки земли и пыли. Далее важный этап – правильное просушивание. Для этого можно использовать специальную центрифугу или обычные бумажные полотенца. Избыточная влага, как отмечают опытные хозяйки, является одной из главных причин быстрой порчи зелени.

После просушки автор советует отрезать грубые стебли, оставляя лишь нежную часть. Далее зелень выкладывают на бумажное полотенце и аккуратно заворачивают в не слишком плотный "рулет". Отдельное внимание она обращает на немаловажную деталь: наружный слой полотенца слегка увлажняется водой. Это создает оптимальный баланс влажности, благодаря которому зелень не пересыхает, но и не "задыхается" в контейнере.

Подготовленный рулет выкладывают в контейнер с крышкой и хранят в холодильнике. По словам автора, такой способ позволяет поддерживать естественную структуру листьев, сохраняя их аромат и яркий цвет значительно дольше, чем при обычном хранении в пакете.

Специалисты по пищевому хранению объясняют эффективность подобных методов просто: ключевым фактором является контроль влаги и доступа воздуха. Чрезмерная влага провоцирует гниение, а пересыхание – потерю упругости и вкуса. Поэтому комбинированный подход с легкой влажностью и вентиляцией дает наилучший результат.