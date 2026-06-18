Большинство хранит хлеб неправильно: эксперты назвали место, которое лишь ускоряет его черствение

Несмотря на распространенное мнение, что холодильник помогает дольше хранить свежие продукты, в случае с хлебом этот подход может дать противоположный результат.

Многие потребители традиционно кладут буханки в холодильную камеру, пытаясь защитить их от появления плесени, однако специалисты предостерегают: такая практика часто лишь ухудшает качество продукта. Об этом говорится на портале "Simply Recipes".

Как отмечают эксперты, низкая температура действительно замедляет развитие плесени, но в то же время существенно ускоряет процесс черствения. В холодильнике крахмал в составе хлеба быстрее кристаллизуется, из-за чего мякоть теряет влагу, а корочка становится сухой и жесткой. В результате продукт может терять свежесть в несколько раз быстрее, чем при комнатной температуре.

Специалисты рекомендуют для кратковременного хранения оставлять хлеб в обычных условиях кухни, избегая прямых солнечных лучей и источников тепла. Выбор упаковки также имеет значение: хрустящие изделия лучше держать в бумажных пакетах, обеспечивающих воздухообмен и помогающих сохранить структуру корочки.

Для мягкого хлеба, в частности, сэндвичного, оптимальным вариантом остается хранение в оригинальной полиэтиленовой упаковке при комнатной температуре. Если же продукт не планируется употребить в ближайшие дни, эксперты советуют предпочесть замораживание.

Именно морозильная камера, по их словам, является наиболее эффективным способом длительного сохранения свежести хлеба. Перед замораживанием его следует герметично упаковать, а после размораживания оставить при комнатной температуре без упаковки, чтобы избежать накопления лишней влаги и сохранить текстуру.

Таким образом, обычное хранение хлеба в холодильнике может оказаться одной из самых распространенных бытовых ошибок, которая ускоряет его порчу вместо продления свежести.