Немногие используют: секретный режим в стиральной машине, спасающий от сложных пятен

Эти советы вам понадобятся

Качество стирки зависит не только от стирального средства или температурного режима. В современных стиральных машинах предусмотрены дополнительные функции, существенно повышающие эффективность очистки тканей, однако пользователи часто их игнорируют.

Одной из таких опций является предварительная замачивание или стирка — режим, который особенно эффективен в борьбе со сложными и устаревшими загрязнениями. Об этом сообщает "Real Simple".

Как работает предварительное замачивание

Эта функция предусматривает краткий цикл обработки белья перед основной стиркой. Во время него одежда находится в воде с моющим средством, что позволяет активным компонентам порошка или геля проникать глубже в волокна ткани. В результате грязь начинает расщепляться еще до старта основного цикла стирки. Именно это повышает эффективность очистки и помогает избавиться даже от стойких пятен. В разных моделях стиральных машин режим может сказываться по-разному, чаще всего – символом ванны с вертикальной чертой "I". Продолжительность предыдущего этапа обычно составляет от 15 до 60 минут в зависимости от настроек программы.

В каких случаях функция действительно полезна

Предварительное замачивание рекомендуется применять для сильно загрязненных вещей. Речь идет об одежде с пятнами от жира, кофе, травы или других сложных загрязнений. В случае незначительных загрязнений использование этого режима не обязательно и может только увеличить время стирки без существенного эффекта. В качестве альтернативы можно использовать ручное замачивание перед основным циклом — это позволяет оценить результат и при необходимости скорректировать дальнейшую стирку.

Важные оговорки

Специалисты советуют учитывать тип ткани перед использованием этой функции. Нежные материалы, в частности шелк и шерсть, могут потерять форму или структуру при длительном контакте с водой. Также следует осторожничать с темными вещами — чрезмерное замачивание иногда приводит к частичной потере насыщенности цвета.

Температура воды и эффективность стирки

Горячая вода (40–60°C и выше) эффективна для хлопчатобумажных и льняных тканей, особенно белых вещей. Она помогает лучше растворять жиры и обеспечивает дополнительную гигиеническую обработку.

В то же время для шерсти, шелка и синтетики высокие температуры могут быть вредными: они способны вызвать усадку, потерю формы или эластичность ткани.