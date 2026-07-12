Гороскоп на 13 июля: Близнецам - яркие эмоции, Овнам - ответственность
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День принесет немало событий, которые помогут иначе взглянуть на привычные вещи
Одним знакам придется проявить решительность, другим — отказаться от спешки и дождаться подходящего момента, сообщает "Телеграф".
Овен (21 марта — 19 апреля)
Завтра у вас появится возможность доказать, что вы способны справиться с непростой задачей. Не бойтесь брать ответственность, но избегайте конфликтов с теми, кто придерживается другого мнения. Вечером вас может ждать приятная встреча.
Телец (20 апреля — 20 мая)
День поможет разобраться с вопросами, связанными с деньгами или крупными покупками. Вы сможете найти выгодное решение, если не станете торопиться. Близкий человек может поделиться новостью, которая заметно улучшит ваше настроение.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Завтра вам захочется изменить привычный распорядок и попробовать что-то новое. Не отказывайтесь от неожиданного приглашения — оно может подарить яркие эмоции. При этом внимательно следите за временем, чтобы не забыть о важных обязанностях.
Рак (21 июня — 22 июля)
Ваше спокойствие поможет избежать ненужного спора. Не пытайтесь переубедить окружающих — вскоре обстоятельства сами расставят все по местам. Вторая половина дня подойдет для домашних дел и общения с родными.
Лев (23 июля — 22 августа)
Завтра перед вами может открыться возможность, связанная с карьерой или творчеством. Не скрывайте свои способности и смело предлагайте новые идеи. Кто-то из окружающих окажет поддержку именно тогда, когда она понадобится.
Дева (23 августа — 22 сентября)
День принесет больше свободного времени, чем вы ожидали. Используйте его для завершения небольших дел или занятий, которые давно откладывали. Вечером возможен неожиданный звонок от человека из прошлого.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Завтра вам удастся найти компромисс в ситуации, которая долго вызывала разногласия. Дипломатичность поможет сохранить хорошие отношения и добиться желаемого. Не исключен приятный сюрприз от любимого человека.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Ваша настойчивость поможет приблизиться к важной цели. Однако не стоит раскрывать все планы окружающим — некоторым идеям нужно время, чтобы окрепнуть. День также может принести небольшую финансовую удачу.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Завтра вы почувствуете прилив энергии и желание действовать. Это подходящее время для активного отдыха, новых знакомств и обсуждения будущих планов. Неожиданное предложение может стать началом интересного проекта.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вам придется быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Не переживайте, если привычный план окажется неактуальным: новый путь приведет к более выгодному результату. Вечером уделите внимание собственным желаниям.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Завтра окружающие могут обратиться к вам за советом. Ваш нестандартный взгляд поможет найти решение, которое никто раньше не замечал. Ближе к вечеру появится идея, способная изменить планы на ближайшее будущее.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
День подарит возможность восстановить отношения или исправить давнее недоразумение. Искренний разговор поможет вернуть доверие и внутреннее спокойствие. Вечером займитесь тем, что наполняет вас вдохновением.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.