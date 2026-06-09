Наши предки такого не носили: что не так с популярными вышиванками

Во многих регионах Украины эти цвета редко сочетались в народной вышивке

Вроде бы привычный красно-черный образ украинской вышиванки — не такой уж традиционный. Эксперт по украинской вышивке Мария Чумарнаяподчеркнула — такое цветовое сочетание не естественно.

Как она пояснила в комментарии "Телеграфу", обычно сочетались другие цвета.

Сочетание красного и черного в вышивке — не естественные, потому что на самом деле в центральной Украине или Полесье сочетались красный и синий: красный — мужской, синий женский: огонь и вода. Мария Чумарная, эксперт по украинской вышивке

Однако сочетание красного и черного в вышивке закрепилось в общественном сознании и даже в творчестве. "Красное — это любовь, а черное — это печаль", — эти строки знакомы множеству украинцев. Вот и возникло явление, когда за полесской вышивкой может стоять другой тип. В современных версиях, кроме черного, также используется темно-серый цвет.

Полесская вышивка в несвойственных цветах/Скриншот "Телеграф"

Заметим, Украина большая, поэтому были и те территории, где черный цвет в вышивке был более привычным. В частности, к таковым относятся Борщевские вышиванки. Подтверждают несвойственность сочетания и исторические источники. Этнограф Федор Вовк еще в 1874 году отметил, что красный цвет на белом фоне характерен для севера Черниговщины и Волыни — эти части как раз принадлежали к Полесью.

Рубашка с Ровенщины (Западное Полесье) и пол. ХХ ст./ Фото: Музей Ивана Гончара

Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, частично Екатеринославщина (ныне Днепропетровская и Запорожская области), Херсонщина и почти вся Киевщина "имеют вышивки, в которых красный цвет сочетается с синим и очень редко с черным". Черный как один из характерных цветов исследователь вспоминает для Галичины, одновременно с красным, желтым и коричневым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует различать понятие вышиванки и вышитой рубашки. Традиционная вышитая рубашка XIX-начала XX века имела четкие региональные каноны кроя, орнаментов и символики. Вместо этого "вышиванка" в современном понимании — это более поздняя стилизованная имитация.