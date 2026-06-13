Секретное оружие для борьбы с затхлостью. Как наполнить шкаф приятным натуральным ароматом

Иностранцы поделились небанальным лайфхаком

Иногда в шкафу с постельным бельем "поселяется" несвежий запах. Избавиться от него, а также наполнить шкаф дорогим ароматом, поможет кедровая стружка.

О том, как избавиться от неприятного запаха в шкафу, рассказывает сайт Нome livinghand book. Из-за минимальной циркуляции воздуха в шкафу может установиться "аромат" затхлости.

Свежевыстиранная постель и полотенца, полежав в шкафу некоторое время, могут приобретать неприятный запах. Первое, что нужно сделать, если в шкафу плохо пахнет, — следить за тем, чтобы все белье, которое вы туда кладете, было хорошо высушено. Недосушенные простыни или пододеяльники лишь усиливают неприятный запах.

Время от времени проветривайте шкаф и следите, чтобы белье не лежало слишком плотно. Оно должна "дышать" — очень плотные кипы быстро начинают пахнуть затхлостью.

Кофе как поглотитель неприятных запахов

Молотый кофе прекрасно поглощает неприятные запахи и придает шкафу тонкий кофейный аромат. Просто насыпьте его в маленькие мешочки и разложите в шкафу. Также можно разместить в шкафу активированный уголь, он тоже нейтрализует запахи.

Секретное оружие против затхлости в шкафу — кедровые опилки

Древесина кедра не только является естественным нейтрализатором запахов, но и наполнит шкаф изысканным древесным ароматом хвойного леса. Несколько столовых ложек кедровой стружки нужно положить в мешочек или чистый носок и разместить такие саше в шкафу.

Кедровые опилки. Фото: prom.ua

Кедр обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. Опилки из него даже добавляют в подушки для лучшего сна.

Кедровые опилки можно купить — мешок стоит от 306 гривен. В нем три килограмма опилок, этого хватит очень надолго. Мешочки или даже вазы с опилками можно использовать для устранения неприятных запахов в комнате, ванной.

Кедровые опилки можно купить. Фото: скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе наполнить дом изысканным ароматом без химии. Забудете о неприятных запахах.