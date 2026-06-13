Секретное оружие для борьбы с затхлостью. Как наполнить шкаф приятным натуральным ароматом
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Иностранцы поделились небанальным лайфхаком
Иногда в шкафу с постельным бельем "поселяется" несвежий запах. Избавиться от него, а также наполнить шкаф дорогим ароматом, поможет кедровая стружка.
О том, как избавиться от неприятного запаха в шкафу, рассказывает сайт Нome livinghand book. Из-за минимальной циркуляции воздуха в шкафу может установиться "аромат" затхлости.
Свежевыстиранная постель и полотенца, полежав в шкафу некоторое время, могут приобретать неприятный запах. Первое, что нужно сделать, если в шкафу плохо пахнет, — следить за тем, чтобы все белье, которое вы туда кладете, было хорошо высушено. Недосушенные простыни или пододеяльники лишь усиливают неприятный запах.
Время от времени проветривайте шкаф и следите, чтобы белье не лежало слишком плотно. Оно должна "дышать" — очень плотные кипы быстро начинают пахнуть затхлостью.
Кофе как поглотитель неприятных запахов
Молотый кофе прекрасно поглощает неприятные запахи и придает шкафу тонкий кофейный аромат. Просто насыпьте его в маленькие мешочки и разложите в шкафу. Также можно разместить в шкафу активированный уголь, он тоже нейтрализует запахи.
Секретное оружие против затхлости в шкафу — кедровые опилки
Древесина кедра не только является естественным нейтрализатором запахов, но и наполнит шкаф изысканным древесным ароматом хвойного леса. Несколько столовых ложек кедровой стружки нужно положить в мешочек или чистый носок и разместить такие саше в шкафу.
Кедр обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. Опилки из него даже добавляют в подушки для лучшего сна.
Кедровые опилки можно купить — мешок стоит от 306 гривен. В нем три килограмма опилок, этого хватит очень надолго. Мешочки или даже вазы с опилками можно использовать для устранения неприятных запахов в комнате, ванной.
Ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе наполнить дом изысканным ароматом без химии. Забудете о неприятных запахах.