Рус

Мало хто використовує: секретний режим у пральній машині, що рятує від складних плям

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Плями зникнуть без сліду
Плями зникнуть без сліду. Фото instagram.com

Ці поради вам знадобляться

Якість прання залежить не лише від прального засобу чи температурного режиму. У сучасних пральних машинах передбачені додаткові функції, які суттєво підвищують ефективність очищення тканин, однак користувачі часто їх ігнорують.

Однією з таких опцій є попереднє замочування або попереднє прання — режим, який особливо ефективний у боротьбі зі складними та застарілими забрудненнями. Про це інформує "Real Simple".

Як працює попереднє замочування

Ця функція передбачає короткий цикл обробки білизни перед основним пранням. Під час нього одяг перебуває у воді з мийним засобом, що дозволяє активним компонентам порошку або гелю глибше проникати у волокна тканини. У результаті бруд починає розщеплюватися ще до старту основного циклу прання. Саме це підвищує ефективність очищення та допомагає позбутися навіть стійких плям. У різних моделях пральних машин режим може позначатися по-різному, найчастіше — символом ванни з вертикальною рискою "I". Тривалість попереднього етапу зазвичай становить від 15 до 60 хвилин залежно від налаштувань програми.

У яких випадках функція справді корисна

Попереднє замочування рекомендується застосовувати для сильно забруднених речей. Йдеться про одяг із плямами від жиру, кави, трави чи інших складних забруднень. У разі незначних забруднень використання цього режиму не є обов’язковим і може лише збільшити час прання без суттєвого ефекту. Як альтернативу можна використовувати ручне замочування перед основним циклом — це дозволяє оцінити результат і за потреби скоригувати подальше прання.

Важливі застереження

Фахівці радять враховувати тип тканини перед використанням цієї функції. Делікатні матеріали, зокрема шовк і вовна, можуть втратити форму або структуру при тривалому контакті з водою. Також варто бути обережними з темними речами — надмірне замочування інколи призводить до часткової втрати насиченості кольору.

Температура води та ефективність прання

Гаряча вода (40–60°C і вище) є ефективною для бавовняних і лляних тканин, особливо білих речей. Вона допомагає краще розчиняти жири та забезпечує додаткову гігієнічну обробку.

Водночас для вовни, шовку та синтетики високі температури можуть бути шкідливими: вони здатні спричинити усадку, втрату форми або еластичності тканини.

Теги:
#Плями #Лайфхак #Пральна машина