Понадобится только ведро с водой: индийский лайфхак, как охладить комнату

Для этого способа достаточно двух простых шагов – набрать воду в ведро и поставить его в комнате

В летнюю жару или при отключениях электроэнергии многие ищут простые способы охладить жилье без кондиционера или вентилятора.

Одним из популярных бытовых лайфхаков считается обычное ведро с водой, которое ставят в комнате. В чем состоит суть такого метода, написавшегося в "hindustan times".

Как это должно работать

Специалисты объясняют, что идея основывается на процессе испарения. Когда вода улетучивается, она забирает часть тепла из окружающего воздуха, из-за чего может создаваться легкий эффект прохлады. В сухих помещениях это иногда делает пребывание немного более комфортным.

Ведро с водой в комнате. Фото: сгенерированное ИИ

Действительно ли это эффективно

В то же время эксперты отмечают, что такой метод имеет ограниченную эффективность. В сильную жару, когда температура превышает примерно 40–45 °C, ведро с водой не способно существенно снизить нагрев в комнате.

Кроме того, в домах с плохой вентиляцией эффект почти не ощущается, ведь воздух циркулирует слабо. В таких условиях метод не может обеспечить достаточного охлаждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как европейцы охлаждают дом бутылками и полотенцами.