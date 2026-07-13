Как научить собаку выплевывать найденную пищу: простой совет от кинолога

Поиск пищи и желание что-то попробовать на вкус – это естественное поведение для любимца, а не признак того, что он голоден

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Во время прогулок многие собаки подбирают с земли еду или различные предметы. Поэтому их владельцы часто волнуются и не знают, как правильно реагировать.

Такое поведение вполне естественно, как рассказал "Телеграфу" эксперт кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь. Она объясняет, что желание искать и находить пищу заложено у собак от рождения. Именно поэтому бороться с этой привычкой следует с помощью правильного обучения, а не наказания.

Особенно поиск пищи заметен у щенков, исследующих окружающий мир и стремящихся попробовать по вкусу листья, палочки или другие найденные предметы. Когда собака находит пищу, она воспринимает это как собственный успех.

Именно поэтому кинолог не советует ругать любимца или забирать находку. Такая реакция только создает конфликт между владельцем и собакой и не помогает решить проблему.

Что делать в таком случае

Вместо этого эксперт рекомендует использовать метод обмена. Если пес выплевывает найденную еду по команде, он должен получить более привлекательное лакомство. Так собака постепенно понимает, что исполнение команды приносит вознаграждение.

Для этого следует регулярно отрабатывать команды "Фу", "Плюнь", "Дай" или любую другую удобную для владельца. Главное, чтобы у животного сформировался стойкий рефлекс: после команды нужно открыть пасть, выплюнуть предмет и обратить внимание на хозяина, который после правильного выполнения обязательно поощрит его чем-то вкусным.

Девушка дает что-то вкусное собаке. Фото: vogdog

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая порода собак лучше подходит для детей.