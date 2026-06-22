Вы делаете это каждый день – и сами привлекаете плодовых мошек на кухню: как избавиться от незваных "гостей"

Плодовые мошки, или дрозофилы, могут появиться на кухне внезапно, но уже через короткое время превращаются в серьезную проблему.

Эти мелкие насекомые быстро размножаются в домашних условиях, особенно там, где есть доступ к пище, влаге и теплу. Чаще их привлекают перезрелые фрукты и овощи, остатки сладких напитков, открытые мусорные ведра, а также влажные поверхности и загрязненные сливные отверстия раковины. Даже минимальное количество органических остатков может стать благоприятной средой для их размножения. О том, как их избавиться, рассказали на портале "goodhousekeeping".

Специалисты отмечают: борьба с плодовыми мошками не будет эффективной, если ограничиться только уничтожением взрослых особей. Важно, прежде всего, устранить источник их появления и прервать цикл размножения.

Одним из самых популярных домашних методов является уксусная ловушка. Для этого в стакан или банку наливают яблочный уксус, добавляют каплю моющего средства и накрывают емкость пищевой пленкой, сделав небольшие отверстия. Запах привлекает насекомых, но поверхностное натяжение жидкости не позволяет выбраться.

Альтернативой является ловушка с перезрелыми фруктами. Кусок спелого или слегка подгнившегося плода кладут в банку и накрывают бумажной воронкой или пленкой с отверстиями. Насекомые залетают внутрь, но не могут найти выход.

В то же время ключевую роль в борьбе с дрозофилами играет тщательная уборка. Необходимо избавиться от всех испорченных фруктов, вымыть кухонные поверхности, очистить раковину и ливень, а также регулярно выносить мусор. Фрукты лучше хранить в холодильнике, чтобы ограничить доступ насекомых к источникам питания.

Не менее важно контролировать уровень влажности на кухне. Плодовые мошки активно размножаются во влажной среде, поэтому избегать остатков воды в раковине, не оставлять мокрую посуду и очищать сливные отверстия от органических остатков.

Специалисты также советуют соблюдать профилактические меры: мыть фрукты сразу после покупки, закрывать мусорные ведра, не оставлять еду открытой и регулярно проветривать помещение.

Эксперты подчеркивают, что без устранения источника проблемы никакие ловушки не дадут продолжительного эффекта — насекомые будут появляться снова и снова.