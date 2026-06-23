В Украине заметили редкий раритетный автомобиль. На рынке таких почти не осталось (фото)
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Этот автомобиль считался люксом в 80-е
В Украине заметили редкое авто стоимостью более 1 млн грн. Речь идет о Mercedes-Benz 380 SEC.
Как сообщила Львовская таможня, машину пытались ввезти из Литвы. Однако на КПП "Угринов-Долгобычев" возникли проблемы с документами, поэтому автомобиль изъят и передан на склад таможни.
Известно, что Mercedes-Benz 380 SEC в исполнении S-Class Coupe имеет двухдверный кузов и относится к группе классических люксовых купе 1980-х годов. Его ориентировочная стоимость составляет более 1,2 млн грн. Эта машина имеет:
- длинный капот и низкую посадку;
- построена на укороченной платформе S-класса (W126);
- 3,8-литровый двигатель V8 мощностью от 204 до 218 лошадиных сил.
Mercedes-Benz 380 SEC – это культовое роскошное купе, выпускавшееся с 1980 по 1985 год. Одно время оно отличалось исключительным уровнем безопасности и комфорта. Сейчас же относится к коллекционным моделям.
Добавим, что в Украине практически нет двухдверных Mercedes-Benz 380 SEC, ведь на рынке машин представлены только традиционные модели на четыре двери. Правда, их стоимость стартует от 3,5 до 15 тысяч долларов (157 809 — 676 324 грн).
Отметим, что при ввозе редкого экземпляра на границе возникли проблемы. Ведь роскошный автомобиль по документам проходил как гуманитарная помощь для ВСУ.
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