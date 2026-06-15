АЗС Украины будут работать по-новому. Что изменится для водителей уже с 1 июля

Украина интегрирует свои стандарты в европейскую систему

С 1 июля на украинских автозаправочных станциях начнут действовать новые правила маркировки горючего. В Украине внедряют европейскую систему обозначения моторного топлива.

Реформа реализуется в рамках интеграции украинского законодательства к требованиям Европейского Союза и предусматривает использование экологических биокомпонентов в составе нефтепродуктов, сообщает AvtoMangal. С начала июля привычные для украинских водителей обозначения бензина (А-95 или А-92) и дизельного топлива изменятся.

Для бензина будет использоваться буква "E", а для дизельного горючего — "B". Цифра рядом будет означать процент биодобавок в составе. Традиционные названия бензина заменят маркировками E5 и E10, в то время как дизельное топливо получит индекс B7.

Новые маркировки топлива. Фото: Facebook

Цифрами будет обозначено предельное содержание восстанавливаемых примесей. Смесь E5 содержит до 5% биоэтанола, E10 – до 10%, а марка B7 предполагает наличие до 7% биодизеля.

Большинство транспортных средств, выпущенных после 2011 года, технически совместимы с бензином E10. В то же время, более давние машины, в частности с карбюраторными двигателями, нуждаются в топливе с отметкой E5. Проверить, какое топливо требуется конкретному автомобилю, можно по информации, размещенной на внутренней стороне люка топливного бака или в технической документации.

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