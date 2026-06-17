Украинские водители под прицелом России: что теперь нужно знать каждому

Скопление людей и автомобилей увеличивает последствия возможного удара

Россия нацелилась на украинские заправки. В Тростянце в ночь на 17 июня были уничтожены все АЗС. "Телеграф" собрал основное, что должны знать украинцы во время этих атак.

Об уничтожении заправок сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова. От этого города до границы с Россией около 30 км. Однако атакует враг заправки не только в Сумской области. В Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской области уже несколько месяцев идет планомерное уничтожение АЗС россиянами. В частности, в Харьковской области за первые 4 месяца года атаковали 42 АЗС.

Последствия удара по АЗС в Печенежском районе Харьковской области

Одна из целей врага – создать дефицит бензина. К этому могут привести также ужесточение требований к безопасности и укреплению на АЗС. Как рассказал "Телеграфу" директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин, часть небольших заправок может закрыться, если будут введены требования к укреплению. Это может привести к очереди, а это дополнительный риск.

"Очередь машин у колонок или газового модуля — это дополнительный риск, поскольку при ударе увеличивается количество людей и транспорта в опасной зоне. Поэтому при угрозе важно не накапливать автомобили на территории станции", — акцентирует Сапегин. Важно – удар могут наносить и по авто рядом.

Последствия удара российского беспилотника по припаркованному автомобилю возле АЗС "Маршал" вблизи села Волохов Яр Балаклейской общины/ Источник: Балаклейская МВА

Что делать, если тревога застала на АЗС

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук отмечает — при тревоге нужно немедленно выехать за пределы станции и на безопасное расстояние. Лучшим решением будет оставить машину и перейти в укрытие.

Что делать водителю во время тревоги на АЗС/Инфографика "Телеграф", создано ИИ

Ожидание своей очереди заправиться во время воздушной тревоги может иметь отрицательные последствия. Одна из рекомендаций Косянчука – следить за уровнем горючего. В условиях войны не нужно доводить до критического уровня, ведь ближайшая АЗС может не работать. Он также подчеркнул, что на заправках желательно установить модульные укрытия или закрывать на время тревоги. Однако по мнению эксперта, в Украине достаточно заправок, чтобы не произошел топливный кризис.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что водителям следует быть внимательными — с 1 июля изменится маркировка бензина на АЗС. Внедряется европейский подход.