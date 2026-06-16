Десятки автобусов застряли. Почему на границе с Польшей огромные очереди (видео)

Многие пытаются пешком пройти КПП

На контрольно-пропускном пункте на границе Украины и Польши образовались огромные очереди, которые почти не продвигаются. Некоторый транспорт ждет прохождения таможенного контроля по полдня.

Как рассказывают корреспонденты Новости.LIVE, самая большая нагрузка приходится на автобусное направление. Причина больших очередей и задержек – ремонтные работы.

Как сообщила изданию пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда, значительного скопления транспорта на выезд из Украины не наблюдается. Но на польской стороне пункта "Шегини — Медика" временно снижена пропускная способность — около восьми автобусов за 12 часов.

По словам пассажиров, местами ожидание длится почти по пол суток. Многие пытаются пешком пройти границу, чтобы успеть на пересадки.

Украинцы в сети уже жалуются на ситуацию на границе. Люди не знали, что с 15 июня на автобусном направлении пункте начнутся ремонтные работы. Пользователи пишут:

Шел 10 часов ожидания. Автобус. Шегини.

С 1 ночи до 10 утра границу прошли два автобуса.

Ну что пора поговорить, у меня просто нет слов о ситуации на границе. Мы стоим с 1 часа ночи и неизвестно, сколько еще стоят и пропустят ли нас вообще. А еще приехало телевидение, но поможет ли это…

Отметим, что пункт пропуска "Шегини-Медика" является одним из самых загруженных на украинско-польской границе и обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок. Недавно Государственная пограничная служба сообщала, что из-за масштабной реконструкции на КПП "Шегини – Медика" пропуск автобусов из Украины в Польшу могут ограничить до ноября 2027 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как мужчины с отсрочкой могут выехать за границу.