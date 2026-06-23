В Україні помітили рідкісне раритетне авто. На ринку таких майже не залишилось (фото)

Цей автомобіль вважався люксом у 80-ті

В Україні помітили рідкісне авто вартістю в понад 1 млн грн. Йдеться про Mercedes-Benz 380 SEC.

Як повідомила Львівська митниця, машину намагались завезти з Литви. Однак на КПП "Угринів–Долгобичув" виникли проблеми з документами, тому наразі автомобіль вилучено та передано на склад митниці.

Відомо, що цей Mercedes-Benz 380 SEC у виконанні S-Class Coupe має дводверний кузов та належить до групи класичних люксових купе 1980-х років. Його орієнтовна вартість складає понад 1,2 млн грн. Ця машина має:

довгий капот і низьку посадку;

побудована на укороченій платформі S-класу (W126);

3,8-літровий двигун V8 потужністю від 204 до 218 кінських сил.

Mercedes-Benz 380 SEC на митниці

Mercedes-Benz 380 SEC — це культове розкішне купе, яке випускалося з 1980 по 1985 рік. У свій час воно вирізнялося винятковим рівнем безпеки та комфорту. Наразі ж належить до колекційних моделей.

Mercedes-Benz 380 SEC на митниці

Додамо, що в Україні фактично немає дводверних Mercedes-Benz 380 SEC, адже на ринку машин представлені лише класичні моделі на чотири двері. Щоправда, їхня вартість стартує від 3,5 до 15 тисяч доларів (157 809 — 676 324).

Скільки коштує Mercedes-Benz 380 SEC в Україні

Зауважимо, що під час ввезення рідкісного екземпляра на кордоні виникли проблеми. Адже розкішне авто по документах проходило як гуманітарна допомога для ЗСУ.

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