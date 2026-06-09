"Теперь это его машина": киевлянка нашла в авто желтосумого паука, напугавшего не только арахнофобов

Неожиданная находка в авто стала поводом для ожесточенных споров в соцсетях.

На днях в Facebook-группе "Пауки Украины" киевлянка обнародовала фото паука, поселившегося в дверце ее автомобиля. Женщина спросила совета по поводу того, как лучше убрать членистоногого, не навредив ни ему, ни себе. Как выяснилось, ее опасения не были напрасны, ведь знатоки распознали на фото создание, имеющее один из самых болезненных для человека укусов.

На снимке виден светлый паук с длинными тонкими лапками, спрятавшийся в узкой щели двери. В комментариях многие украинцы признались, что такая находка заставила бы их изрядно понервничать.

Незваный "гость" заставил украинку понервничать

"Теперь это его автомобиль", — пошутил один из пользователей. Другие писали, что после такой встречи тщательно осматривали салон перед каждой поездкой или вообще отказались бы садиться за руль.

В то же время нашлись и те, кто успокоил автора сообщения. По словам участников сообщества, паук фото похож на представителя рода Cheiracanthium, более известного как желтый мешковый или желтосумый паук.

Не все готовы к такому соседству

Что известно об этом пауке

Желтые мешковые пауки распространены во многих странах Европы, в том числе встречаются и в Украине. Они имеют светло-желтую или зеленую окраску, ведут преимущественно ночной образ жизни и не плетут классических ловчих паутин. В то же время создают небольшие шелковые тайники, где отдыхают днем.

Специалисты отмечают, что такие пауки часто поселяются рядом с людьми — в домах, гаражах, сараях и даже автомобилях. Они активно охотятся на насекомых, поэтому часто попадают в места, где есть их добыча. Понятно много случаев, когда представителей этого рода находили конкретно в машинах.

Этот вид членистоногих активно охотится на насекомых.

Опасен ли желтый мешковый паук

Несмотря на устрашающую репутацию, для большинства людей этот вид не представляет серьезной угрозы. Хотя его укус считается одним из крайне болезненных и вызывает покраснение, зуд или отек, тяжелые последствия случаются крайне редко. Современные исследования опровергают распространенный миф о том, что эти пауки массово приводят к тяжелым некротическим поражениям кожи.

Кроме того, пауки обычно кусают только тогда, когда ощущают угрозу или когда их случайно прижимают. Потому эксперты советуют не брать их голыми руками и не пытаться уничтожить.

Что делать, если нашли паука в машине или дома

Некоторые пользователи посоветовали киевлянке убить членистоногого, но знатоки резко осудили такое поведение и посоветовали осторожно выпустить его наружу с помощью стакана или контейнера.

Судьба паука пока неизвестна

Чтобы минимизировать риски встречи с этим пауком у себя дома, специалисты рекомендуют проверить щели окон и дверей, а также убрать места, где могут накапливаться привлекающие пауков насекомые.

Как ранее сообщал "Телеграф", арахнолог рассказала всю правду о пугающих "черных вдовах" и о том, где в Украине их можно встретить.