Известный блогер разбил дорогущее авто. Кто он и как выглядит машина (фото, видео)

За несколько часов до аварии жена финтес-тренера хвасталась роскошной жизнью

В Киевской области разбилось авто стоимостью более $350 000. Вероятнее всего, речь идет об Aston Martin, который принадлежал известному блогеру Сергею Данилцу.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что авария произошла возле поселка Чабаны Киевской области.

Как видно на видео, авто почти полностью снесло передний бампер после столкновения. О состоянии водителя ничего не известно. О причинах аварии и пострадавших также не сообщалось.

В Киевской области разбился Aston Martin

Заметим, что утром 12 июня жена Данилца публиковала в Instagram сторис, как она участвовала в съемках клипа и проводила время с мужем. Информацию об аварии и повреждении автомобиля Анастасия не публиковала.

Сторис жены Данилца

Сторис жены Данилца

Что известно о блогере Данилце

Сергей Данилец – титулованный бодибилдер, трехкратный чемпион Arnold Classic, World Champion и популярный онлайн-тренер. Его жена Анастасия Данилец — участница и победительница "Супер мама" и "Меняю женщину".

Страница Данилки в Тик Ток

Супруги ведут роскошную жизнь, о чем неоднократно рассказывали в сети. Также об этом свидетельствует и автомобиль, который, по словам Анастасии, приобрели за 16 млн.

Анастасия Данилец и муж

Впрочем, не обошлось и без громких скандалов. Ведь, как писали медиа, блогер Данилец якобы выманивал у украинцев деньги, обещая им легальный выезд за границу, после чего "кидал" их. Мужчина якобы предлагал липовое бронирование и возможность легального выезда из страны. За "услуги" он якобы брал тысячи долларов, после чего просто блокировал людей в мессенджерах.

Официально эти обвинения ни блогер, ни его супруга не комментировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что влетевший в Киеве в подземку водитель назвал причину аварии.