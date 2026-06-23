Забудьте про кастрюлю: как приготовить идеальные яйца-пашот в аэрогриле

В аэрогриле можно сделать идеальное яйцо-пашот с жидким желтком, и за ним даже не нужно следить

Яйца-пашот с шелковистым белком и жидким, кремовым желтком — это признанная классика вкусного и полезного завтрака. Но из-за способа приготовления многие даже не пытаются повторять рецепт дома.

Идею альтернативного способа приготовления подсказали авторы кулинарного блога Make it skinny please, которые предложили готовить яйца-пашот не в кастрюле, а в аэрогриле.

Как приготовить яйца-пашот в аэрогриле

Главный секрет метода в том, что яйцо сразу попадает в уже горячую воду. К тому же оно находится не в свободно кипящей воде, а в небольшой замкнутой форме с фиксированным количеством жидкости. Белку негде расползаться — он сворачивается компактно, сохраняя форму, а желток при этом остаётся жидким, потому что температура и время чётко контролируются.

Возьмите силиконовые формочки для кексов (по одной на каждое яйцо) и слегка сбрызните их оливковым маслом из спрея, чтобы яйцо не прилипло. Налейте в каждую формочку примерно 3 столовые ложки горячей воды. Поставьте формочки в чашу аэрогриля и прогрейте при 200°C около 5 минут. Осторожно откройте крышку, чтобы не расплескать воду, и разбейте по одному яйцу в каждую формочку. Готовьте при 180°C ещё 5-6 минут. Учтите, что яйцо продолжает "доходить" в горячей воде, поэтому если хотите жидкий желток, вынимайте яйцо сразу. Аккуратно отделите яйцо от стенок формочки тонкой лопаткой и переложите ложкой на тарелку или тост.

Разные модели аэрогрилей нагреваются по-своему, поэтому проверяйте готовность через 5 минут и при необходимости добавляйте по минуте.